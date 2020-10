Bund und Länder einigen sich - Maskenpflicht wird verschärft Stand: 14.10.2020 21:36 Uhr Die Corona-Regeln werden verschärft: Die Maskenpflicht kann in besonders betroffenen Gebieten ausgeweitet werden. Der Gastronomie droht eine Sperrstunde - auch in Niedersachsen.

Die 16 Ministerpräsidenten der Bundesländer und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben sich am Mittwoch auf eine Reihe von konkreten Maßnahmen geeinigt. Wie das NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen berichtet, soll die Maskenpflicht deutlich verschärft werden. Ab 35 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche soll die Maskenpflicht überall dort gelten, wo Menschen eng und länger zusammenkommen.

Gastronomie: Sperrstunde ab 23 Uhr

Erreicht der Inzidenzwert 50, gilt eine neue Obergrenze für private Treffen: In Zukunft dürfen dann nur noch maximal zehn Teilnehmer aus zwei Haushalten gemeinsam feiern. Diese Zahl kann sich auf fünf Personen reduzieren, wenn die Infektionen über einen Zeitraum von zehn Tagen nicht abnehmen. Einschränkungen wird es auch für die Gastronomie geben. In sogenannten Hotspots gilt fortan die Sperrstunde um 23 Uhr, wie es sie in Bremen und Teilen Hamburgs bereits gibt. Im öffentlichen Raum dürften sich bei entsprechendem Infektionsgeschehen höchstens zehn Personen treffen.

Videos 5 Min Hotelier wehrt sich gegen das Beherbergungsverbot Der Harzer Hotelier hat beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg Klage eingereicht. Die Dehoga unterstützt den Schritt. (13.10.2020) 5 Min

Keine Einigung beim Beherbergungsverbot

Welche Bedeutung den Gesprächen beigemessen wird, zeigt sich auch daran, dass die Länderchefs nicht per Video zugeschaltet, sondern allesamt persönlich nach Berlin gereist waren. Die Verhandlungen begannen am Mittwoch um 14 Uhr, beim Thema Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten im Inland konnte bis zum Abend keine bundesweite Einigung erzielt werden.

Weil hofft auf überzeugenden Kurs

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte vor dem Treffen gesagt, er hoffe, dass am Ende dabei ein Kurs herauskommt, der die Bürger überzeugt. "Zur Eindämmung des Infektionsgeschehens sind wir vor allem auf die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger angewiesen", betonte Weil. Politische Vorgaben und Regeln könnten ein vorsichtiges und umsichtiges Verhalten nicht ersetzen.

Braunschweiger Experte warnt vor Kontrollverlust

Der Leiter der Abteilung System Immunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig warnte zum Auftakt der Ministerpräsidentenkonferenz im Bundeskanzleramt laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) eindringlich vor einem Kontrollverlust bei den Corona-Infektionen. "Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern zwölf, um das Schiff noch zu drehen", sagte Michael Meyer-Hermann nach Angaben von Teilnehmern. Deutschland stehe an der Schwelle zu einem exponentiellen Wachstum. Meyer-Hermann appellierte deshalb an die Länderchefs und Kanzlerin Merkel, an der Maskenpflicht festzuhalten und diese auch mit Bußgeldern durchzusetzen. Zudem warnte er vor Diskussionen über Großveranstaltungen und eine Verkürzung der Quarantänezeit.

Niedersachsen stellt zusätzliche Hilfe für Künstler in Aussicht

Angesichts drohender Einschränkungen will der Bund die Hilfsmaßnahmen für besonders von der Corona-Pandemie betroffene Branchen verbessern. Das Land Niedersachsen kündigte unterdessen am Mittwoch an, Künstler und Kulturhäuser mit weiteren zehn Millionen Euro zu unterstützen. Die Mittel sollen an Kulturschaffende fließen, die auch finanzielle Hilfen über das Corona-Maßnahmenpaket des Bundes beantragen wollen, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte. Um von den bundesweiten Förderprogrammen zu profitieren, müssen Hilfesuchende in der Regel einen finanziellen Anteil selbst erbringen. Die Mittel aus dem Landeshaushalt sollten ihnen nun bei dieser Kofinanzierung helfen, sagte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU). "Unser Ziel ist, dass insbesondere kleine und mittelgroße Kultureinrichtungen sowie Künstlerinnen und Künstler den Weg zurück ins kulturelle Leben finden", sagte Thümler. Alle niedersächsischen Künstlerinnen und Künstler könnten sich um die Förderung bewerben.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 14.10.2020 | 19:30 Uhr