Bund und Länder beraten über Corona-Lockdown Stand: 13.12.2020 10:02 Uhr Seit 10 Uhr sprechen Bund und Länder über weitere Einschränkungen zum Kampf gegen das Coronavirus. Die niedersächsische Landesregierung hat sich vorab für bundeseinheitliche Regeln ausgesprochen.

Wegen der weiter steigenden Fallzahlen wird davon ausgegangen, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die 16 Länderchefs auf schärfere Maßnahmen einigen werden. Im Vorfeld war die Rede von einem ab Mittwoch bundesweit geltenden weitreichenden sogenannten Lockdown. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios sind sich die CDU-regierten Bundesländer und das Grün-geführte Baden-Württemberg einig, dass der harte Lockdown ab spätestens Mittwoch gelten soll.

Althusmann wünscht sich gemeinsames Vorgehen

Sie schlagen demnach vor, nur Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Tankstellen geöffnet zu lassen. Nach übereinstimmenden Medienberichten wollen sich auch die SPD-geführten Bundesländer für einen schnellen Lockdown aussprechen. Strittig ist offenbar noch, ob Schulen und Kitas geschlossen werden sollen und ob auch die Kontaktbeschränkungen zu Weihnachten weiter verschärft werden. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hatte zuvor für ein gemeinsames Vorgehen aller Länder plädiert. Er glaube, man werde den Einzelhandel ein paar Tage vor Weihnachten schließen müssen, so Althusmann. Damit Panik-Käufe vermieden werden, bräuchten diese Maßnahmen einen zeitlichen Vorlauf.

Handel fürchtet Menschenmengen bei schneller Schließung

Althusmann und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatten sich am Freitag in einer Videokonferenz mit Handelsvertretern besprochen, darunter der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen, Mark Alexander Krack. Er spricht sich gegen einen kurzfristigen harten Lockdown aus. Dadurch könne es zu großen Menschenansammlungen vor den Geschäften und in den Innenstädten kommen. Je länger der Einzelhandel geöffnet bleibe, desto mehr entzerre sich das Geschehen. Krack forderte einen langfristigen Fahrplan, an dem sich die Händler orientieren könnten. Dies unterstützte auch Althusmann. Man müsse Perspektiven und einen Plan für die Zeit ab Januar entwickeln - zunächst müsse aber das Infektionsgeschehen durchbrochen werden, so der Minister. Dies gehe nur mit einem Lockdown.

Vorerst letzter Shopping-Tag?

Unterdessen haben viele Menschen in Niedersachsen und Bremen angesichts der Diskussionen um Geschäftsschließungen am Sonnabend die Gelegenheit zum Weihnachtseinkauf genutzt. "Im Vergleich zu den Vorwochen merkt man, dass mehr Menschen dagewesen sind", sagte Krack. Dies dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Umsätze vor dem dritten Advent in diesem Jahr 40 bis 50 Prozent unter denen des Vorjahres lägen.

Droht in Kliniken an Weihnachten die Triage?

Dem Robert-Koch-Institut (RKI) wurden innerhalb eines Tages bundesweit 321 weitere Todesfälle und 20.200 neue Infektionen übermittelt. Der Höchststand war am Freitag mit 598 Toten und 29.875 gemeldeten Fällen erreicht worden. In Niedersachsen meldete das Landesgesundheitsamt (NLGA) gestern 1.339 Neuinfektionen. Mit oder an dem Virus sind weitere 30 Menschen gestorben. Mediziner warnen vor einer dramatischen Lage in den deutschen Krankenhäusern zu Weihnachten und der sogenannten Triage - also der Abwägung, welcher Patient noch ausreichend intensivmedizinisch behandelt werden kann. Gebe es in den kommenden zwei Wochen pro Tag im Schnitt 30.000 Neuinfektionen, habe man Weihnachten 420.000 Infizierte, so die Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Da ein Teil davon schwere Krankheitsverläufe zeige, sei eine ausreichende intensivmedizinische Betreuung eventuell nicht mehr für alle möglich. Wie darüber entschieden werden könnte, hatte der aus Niedersachsen stammende Virologe Christian Drosten Anfang November bei einer Veranstaltung im Emsland erklärt.

"Lockdown", "Shutdown", "Exit" - Neues in der Alltagssprache "Lockdown", "Shutdown", "Exit"-Strategie - das Vokabular in der Corona-Pandemie ist bisweilen mit Anglizismen durchsetzt und transportiert neue Worte in die Alltagssprache. Nicht immer trifft die Übersetzung den Kern des Ursprungsbegriffs, erklärt Annette Klosa-Kückelhaus, Bereichsleiterin in der Abteilung Lexik am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.





"Lockdown", "Shutdown" und "Exit"

Die Begriffe sind dem Englischen entlehnt und bezeichnet einen Zustand der regionalen Isolation oder Eindämmung aus Sicherheitsaspekten (Lockdown) beziehungsweise die zeitlich nicht weiter definierte Schließung eines Geschäfts oder einer Fabrik (Shutdown). Der Begriff "Exit" ist die englische Bezeichnung für "Ausgang" oder "Notausgang". Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bezeichnet "Exit" die Beendigung von "Lockdown"- oder "Shutdown"-Maßnahmen - also einen Ausweg aus dem gesellschaftlichen Stillstand.



Einführung in die Alltagssprache

Die Worte werden seit Ausbruch der Corona-Pandemie auf einen Zustand entlehnt, für den es im Deutschen ganze Sätze benötige, so Klosa-Kückelhaus: Das Herunterfahren beziehungsweise den Stillstand des privaten, öffentlichen und/oder wirtschaftlichen Lebens zur Eindämmung des Infektionsgeschehens. Bisher seien diese Verwendungen nur für die Corona-Pandemie zu beobachten. Um diese Bedeutungen allgemeinsprachlich zu verfestigen, bedürfe es der Verwendung in anderen Kontexten.

