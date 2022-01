Bund und Länder beraten heute über neue Quarantäne-Regeln Stand: 07.01.2022 07:05 Uhr Heute besprechen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Ein Punkt ist die Verkürzung der Isolations- und Quarantänezeiten.

Die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister der Länder haben der Runde Leitlinien im Umgang mit der Omikron-Variante vorgelegt. Mit verkürzten Isolations- und Quarantänezeiten soll die sogenannte kritische Infrastruktur bei einem starken Anstieg der Infektionszahlen in den kommenden Wochen aufrechterhalten werden. Sollte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Anschluss an die Konferenz über die Ergebnisse der Gespräche informieren, überträgt NDR.de das Statement wie gewohnt live im Videostream.

Weitere Informationen Diese neuen Quarantäne- und Isolationsregeln sollen kommen Angedacht ist eine deutliche Verkürzung. Niedersachsens Gesundheitsministerin hält die Risiken für vertretbar. (06.01.2022) mehr

2G-Plus in der Gastro, Booster-Impfung ab zwölf Jahre?

Einer Beschlussvorlage zufolge, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, planen die Länder, in der Gastronomie flächendeckend 2G-Plus einzuführen. Dann sollen nur noch diejenigen geimpften und genesenen Personen Zugang zu Restaurants, Cafés und Bars haben, die einen tagesaktuellen Test vorlegen oder eine Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten haben.

Booster für Kinder und Jugendliche

Niedersachsen wird zudem wohl einen Vorschlag zur Booster-Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren in die Runde einbringen. Es sollte so vielen Menschen wie möglich eine Auffrischungsimpfung angeboten werden, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Donnerstag in Hannover. Bislang empfiehlt die Ständige Impfkommission die Booster-Impfung nur für Erwachsene.

Es ist geplant, dass sich die Ministerpräsidenten intern beraten. Später wird die Runde um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erweitert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 07.01.2022 | 19:30 Uhr