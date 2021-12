Bund liefert Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige aus Stand: 13.12.2021 10:15 Uhr In dieser Woche läuft in Niedersachsen das Impfen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren an. Bis Mittwoch sollen die ersten Kontingente an Vakzinen ausgeliefert sein.

Die Ständige Impfkommission (StiKo) hat die Impfung für Kinder mit gesundheitlichen Risiken und gefährdeten Angehörigen empfohlen. Außerdem können Eltern nach einer ärztlichen Beratung ihre Kinder impfen lassen. Der Biontech/Pfizer-Impfstoff für die Fünf- bis Elfjährigen ist deutlich niedriger dosiert. Laut StiKo sollen die Kinder mit zwei Dosen im Abstand von drei bis sechs Wochen geimpft werden.

Zwei Impfstraße für Kinder im Zoo Hannover

In erster Linie sollen die Impfungen über die Kinderärztinnen und Kinderärzte laufen. Zudem haben Impfzentren Kinder-Dosen bestellt. In Hannover ist es beispielsweise möglich, sich im Stadion von Fußball-Zweitligist Hannover 96 impfen zu lassen. Die Anmeldung läuft online. Geimpft wird am 22. Dezember von 15 bis 22 Uhr auf drei Etagen im VIP-Bereich. Im neu eröffneten Impfzentrum im Zoo Hannover bietet die Region ab Mittwoch zwei Impfstraßen nur für diese Altersgruppe an, sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD).

Weitere Informationen Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Impfung Wer? Wann? Wie? Wo? Womit? NDR.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur Impfung gegen das Coronavirus. mehr

Wolfsburg hat Impfstoff bestellt

Die Stadt Wolfsburg bereitet sich ebenfalls auf das Kinderimpfen vor. "Der Impfstoff ist beim Land Niedersachsen bestellt und wir hoffen auf eine baldige Lieferung", sagte Gesundheitsdezernentin Monika Müller in einer Mitteilung. Man befinde sich im Aufbau von Kinder-Impfteams und organisiere Räumlichkeiten. Man setze alles daran, eine optimale Aufklärung und Impfsituation zu schaffen. Sobald das Kinderimpfen in Wolfsburg starten kann, können Eltern Termine im Impfportal des Landes Niedersachsen buchen.

Kinderimpfzentrum startet in Bremen Dienstag

In Bremen nimmt das zentrale Kinderimpfzentrum am Dienstag die Arbeit auf. Kinder- und Jugendärzte beraten, zudem steht altersgruppengerechtes Infomaterial zur Verfügung. Ein mobiles Impfen ist derzeit nicht geplant

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.12.2021 | 08:00 Uhr