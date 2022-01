Bund-Länder-Runde: Werden aktuelle Corona-Regeln verschärft? Stand: 07.01.2022 12:37 Uhr Bei der heutigen Bund-Länder-Konferenz geht es angesichts der Omikron-Ausbreitung um weitere Maßnahmen in der Pandemie. In Niedersachsen werden die Beschränkungen der Weihnachtsruhe wohl verlängert.

Es würde sie wundern, wenn die sogenannte Weihnachtsruhe mit der nächsten Verordnung aufgehoben würde, sagte eine Sprecherin der niedersächsischen Landesregierung am Freitag. "Die Signale, die wir aus Berlin bekommen, gehen in eine ähnliche Richtung", sagte sie vor den Bund-Länder-Beratungen. Eine endgültige Entscheidung stehe aber noch aus. Die aktuelle Verordnung mit den derzeitigen Regeln gilt in Niedersachsen bislang bis einschließlich 15. Januar. Über die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche wird Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Anschluss voraussichtlich informieren. Dann überträgt NDR.de das Statement wie gewohnt live im Videostream.

Wird Quarantäne und Isolationsdauer verkürzt?

Ein Thema über das die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beraten werden, sind die Isolations- und Quarantäneregeln. Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) hatte im Vorfeld empfohlen, die Zeiten zu verkürzen - auch um die kritische Infrastruktur vor zu großen personellen Ausfällen zu schützen. Die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) würde eine Verkürzung der Zeiten angesichts der ohnehin schon angespannten Personalsituation begrüßen. "Von daher halten wir den Ansatz für sinnvoll, vorausgesetzt, es werden dadurch keine Patienten gefährdet", sagte NKG-Sprecher Piet Schucht. Es müssten aber unbedingt wissenschaftliche und medizinische Erkenntnisse berücksichtigt werden, mahnte er an.

Weitere Informationen Diese neuen Quarantäne- und Isolationsregeln sollen kommen Angedacht ist eine deutliche Verkürzung. Niedersachsens Gesundheitsministerin hält die Risiken für vertretbar. (06.01.2022) mehr

Bundesweit 2G-Plus in der Gastronomie?

Ein weiteres Thema bei den Gesprächen dürften bundesweit verschärfte Regeln für die Gastronomie sein. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios ist eine 2G-Plus-Regel im Gespräch. Demnach hätten künftig nur noch diejenigen geimpften und genesenen Personen Zugang zu Restaurants, Cafés und Bars, die einen aktuellen Corona-Test vorlegen oder die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte dem Sender RTL, dass die Gastronomie mit der hochansteckenden Omikron-Variante ein Problembereich sei, da man dort oft für Stunden ohne Maske sitze.

Booster für Kinder und Jugendliche

Niedersachsen wird zudem wohl einen Vorschlag zur Booster-Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren in die Runde einbringen. Es sollte so vielen Menschen wie möglich eine Auffrischungsimpfung angeboten werden, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Donnerstag in Hannover. Niedersachsen empfiehlt die Dritt-Impfung daher auch für die 12- bis 17-Jährigen, die Ständige Impfkommission empfiehlt den Booster dagegen bislang nur für Erwachsene.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 07.01.2022 | 19:30 Uhr