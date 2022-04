Bund-Länder-Runde: Kommunen und Städte fordern mehr Geld Stand: 07.04.2022 09:00 Uhr Heute beraten sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Ein Thema: die Versorgungskosten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine.

Der niedersächsische Städte- und Gemeindebund hat sich im Vorfeld der Bund-Länder-Runde für eine Pauschale ausgesprochen. "Wir brauchen jetzt Geld, um Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen", sagt Präsident Marco Trips. "Wir plädieren dafür, die bisherige Finanzierung über Pauschalen beizubehalten, die dann erhöht werden." Jan Arning, Hauptgeschäftsführer des niedersächsischen Städtetages, sagte, dass vor allem Großstädte "erheblich in Vorleistung getreten" seien.

Links Gerechter Schlüssel gesucht

Asylbewerberrecht statt Hartz IV

Sowohl Trips als auch Arning halten nicht viel davon, Geflüchteten nach der Registrierung durch die Ausländerbehörden Sozialleistungen wie etwa Hartz IV zu zahlen. Den Ländern würden dadurch finanzielle Aufwendungen von den Kommunen abgenommen, sagte Trips. Arning sagt, dass Kommunen bei Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz "im Regelfall" mit dem Geld auskämen. Bei Leistungen nach SGB II könnten für die Kommunen hingegen schnell Millionensummen anfallen, wenn diese beispielsweise zusätzlich Kosten für Unterkunft und Heizung tragen müssten.

VIDEO: Interview mit einem Ukraine-Helfer aus Göttingen (4 Min)

Kitagruppen und Schulklassen ausbauen

Trips fordert zudem, dass der Bund Pauschalen für die Betreuung in Kindertagesstätten und Schulen bezahlen müsse. Kitagruppen und Schulklassen seien in der Regel voll, sodass Extragruppen eingerichtet werden müssten. Städtetag-Chef Arning geht davon aus, dass Kita-Bauten erweitert und Container aufgestellt werden müssen. Die Mittel seien ausgeschöpft. "Die Kommunen tragen jeden Cent selber", so Arning.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.04.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbetreuung Schule Flüchtlinge Arbeitsmarkt