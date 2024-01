Bürgerentscheid über Grundschulen im Landkreis Aurich Stand: 28.01.2024 13:05 Uhr In der ostfriesischen Gemeinde Krummhörn im Landkreis Aurich entscheiden die Bürger heute, wie ihre Schullandschaft künftig aussehen soll. Es geht um eine mögliche Schließung von Dorfschulen.

Es wird unter anderem über den Erhalt oder die Aufgabe einzelner der insgesamt vier Grundschulen an den Standorten Greetsiel, Jennelt, Pewsum und Loquard abgestimmt. Diese Schulen besuchen zurzeit rund 400 Grundschülerinnen und Grundschüler. Bei den Grundschulen in Greetsiel und Loquard handelt es sich um kleine Dorfschulen, die einzügig sind.

Werden Greetsiel und Loquard geschlossen?

Der Gemeinderat hatte im Jahr 2023 beschlossen, dass die Grundschulen in Greetsiel und Loquard geschlossen werden sollten. Beide Gebäude sollten stattdessen in Kitas mit Ganztagsbetreuung umgewandelt werden. Die beiden Dorfschulen gelten nach Meinung des Gemeinderats als nur bedingt entwicklungsfähig. Nach Protest aus der Bevölkerung kam es nun zu dem Bürgerbegehren. Ein anderer Vorschlag sieht vor, nur eine Schule zu schließen und die drei übrigen Standorte zu erhalten.

Wahllokale schließen um 18 Uhr

Wahlberechtigt sind 10.135 Bürgerinnen und Bürger. Das Ergebnis ist nach Angaben der Gemeinde verbindlich, wenn eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen mit "Ja" stimmt und diese Mehrheit mindestens 20 Prozent der wahlberechtigten Einwohner beträgt. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr.

Zahl der Grundschulen ist gesunken

Insgesamt ist die Zahl der Grundschulen in Niedersachsen in den zurückliegenden zehn Jahren um 82 Einrichtungen zurückgegangen. Wie das Kultusministerium in Hannover mitteilte, gab es im September 2022 insgesamt 1.699 Grundschulen im Bundesland - zehn Jahre zuvor lag die Zahl bei 1.781. In der Regel würden Grundschulen von Schulträgern dann geschlossen, wenn die Schülerzahlen zu gering seien, teilte das Ministerium weiter mit. Grundschulen müssten mindestens mit einem Klassenzug mit mindestens 24 Schülerinnen und Schüler verfügen - es gebe aber auch Ausnahmen. "In der jüngsten Vergangenheit erfolgte die Schließung von Grundschulen nur in seltenen Fällen", hieß es.

