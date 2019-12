Stand: 28.12.2019 17:22 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Brie von Lidl zurückgerufen

Ein Weichkäse mit der Bezeichnung "Meine Käserei Brie de Nangis, französischer Weichkäse mit Rohmilch hergestellt, ca. 100 g" ist vom Lieferanten Jermi Käsewerk GmbH zurückgerufen worden. Der Käse ist auch in Niedersachsen erhältlich, er wird beim Discounter Lidl verkauft. Nach Angaben von Lidl wurden in dem Produkt bei einer Eigenuntersuchung Verotoxin bildende E.coli nachgewiesen. Diese Keime könnten Auslöser von Durchfallerkrankungen sein, heißt es. Bei Säuglingen, Senioren oder geschwächten Menschen nähmen solche Erkrankungen unter Umständen einen schweren Verlauf. Das Produkt sollte in den Handel zurückgebracht, keinesfalls aber verzehrt werden, wenn es folgendermaßen beschriftet ist:

Mindesthaltbarkeitsdatum 19.01.2020, Losnummer L29 513 oder

Mindesthaltbarkeitsdatum 20.01.2020, Losnummern L29 513 und L29 514.

