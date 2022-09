Brandstiftung im Klinikum Wolfsburg: 82-Jähriger gestorben Stand: 03.09.2022 14:03 Uhr Ein Patient, der im Klinikum Wolfsburg Feuer gelegt haben soll, ist im Krankenhaus gestorben. Bei dem Brand am Freitag wurden sieben Mitarbeitende der Klinik verletzt.

Woran der 82-Jährige starb, teilte die Wolfsburger Polizei am Sonnabend nicht mit. Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte er in seinem Zimmer einen Koffer angezündet. Dabei erlitt er laut Polizei eine schwere Rauchgasvergiftung. Wegen eines psychischen Ausnahmezustandes sei er in eine Spezialklinik eingewiesen worden.

Pflegekräfte leicht verletzt

Neben dem Mann wurden bei dem Brand sieben Klinik-Mitarbeitende verletzt, den Angaben zufolge jedoch niemand schwer. Das Pflegepersonal hatte beim Eintreffen der Einsatzkräfte den Brand bereits gelöscht, wie es hieß. Allerdings sei noch starker Rauch vorhanden gewesen. Mehr als 100 Menschen wurden evakuiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.09.2022 | 15:00 Uhr