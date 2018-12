Stand: 31.12.2018 10:09 Uhr

Brandgefährlich: Hier sind Böller verboten

Die Gefahr sollte eigentlich bekannt sein, doch es ist jedes Jahr das Gleiche: Böller werden in die Menge geworfen, Menschen von Raketen getroffen. Schwere Verletzungen sind jährlich die Folge, und nicht zuletzt können Silvesterraketen auch Häuser in Brand setzen. Niedersächsische Städte verbannen deshalb nach und nach das Feuerwerk: Böller und Raketen sind inzwischen in zahlreichen Städten an zentralen Orten untersagt - erstmals auch in Hannovers City.

Strenge Kontrollen in Hannover

Die Polizei will die Einhaltung des Verbots in Hannover strikt kontrollieren. Bei Verstößen würden Platzverweise ausgesprochen, so die Ankündigung. In der Verbotszone entdeckte Feuerwerkskörper - auch das Mitführen ist untersagt - würden einkassiert und vernichtet. Dafür will die Polizei in der Innenstadt einen Container mit Wasser aufstellen.

Lüneburg behält Verbot bei

Im vergangenen Jahr hatte Lüneburg das Abbrennen von Feuerwerkskörpern erstmals stellenweise verboten und bleibt dabei: Die Menschen hätten durchweg positiv auf die neue Regelung reagiert, sagte Joachim Bodendieck, Ordnungsamtsleiter der Hansestadt, zu NDR 1 Niedersachsen. Wen die Polizei in der Altstadt, im Stadtkern oder im Naturschutzgebiet am Kalkberg beim Böllern erwischt, dem droht eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro. Die Polizei hat eine verstärkte Präsenz in der Innenstadt angekündigt.

Keine Raketen in historischen Zentren

In einigen Naturschutzgebieten und Fachwerkstädten Niedersachsens darf schon seit Längerem nicht überall geknallt werden. So stehen die Nationalparks Harz und Wattenmeer unter besonderem Schutz. Goslar, Osterode am Harz, Celle, Wolfenbüttel und weitere Städte haben Verfügungen erlassen, die über die gesetzlichen Regelungen hinausgehen. Dort dürfen in den historischen Zentren keine Raketen gezündet werden. In Goslar war 2008 ein Millionenschaden entstanden, nachdem Raketen drei Fachwerkgebäude in der Altstadt in Brand gesetzt hatten. Generell darf in Niedersachsen seit 2009 direkt neben Altenheimen, Kinderheimen, Kirchen, Krankenhäusern sowie Reet- und Fachwerkhäusern kein Feuerwerk gezündet werden. Die Einhaltung dieser Regelung durchgehend zu kontrollieren, dürfte allerdings schwierig sein.

In folgenden Orten gelten Böllerverbote:

Bad Gandersheim: historische Innenstadt

historische Innenstadt Celle: Innenstadtbereich

Innenstadtbereich Dötlingen: Ortskern

Ortskern Duderstadt: Innenstadtbereich

Innenstadtbereich Einbeck: Innenstadtbereich

Innenstadtbereich Goslar: historische Altstadt

historische Altstadt Göttingen: Innenstadtbereich

Innenstadtbereich Hameln: Altstadt

Altstadt Hann. Münden: Innenstadtbereich

Innenstadtbereich Hannover: zentrale Plätze in der Innenstadt

zentrale Plätze in der Innenstadt Hessisch Oldendorf: Altstadt und Stadtteil Fischbeck

Altstadt und Stadtteil Fischbeck Hildesheim: Marktplatz, Keßlerstraße, Brühl und Lappenberg

Marktplatz, Keßlerstraße, Brühl und Lappenberg Lüneburg: Altstadt, Stadtkern, Naturschutzgebiet Kalkberg

Altstadt, Stadtkern, Naturschutzgebiet Kalkberg Northeim: Innenstadtbereich

Innenstadtbereich Osterode: historische Altstadt

historische Altstadt Spiekeroog: Feuerwerk auf Privatgrundstück nur mit Ausnahmegenehmigung

Feuerwerk auf Privatgrundstück nur mit Ausnahmegenehmigung Wolfenbüttel: Innenstadtbereich

