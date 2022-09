Brand im Harz: Zahl der Einsatzkräfte wird auf 500 erhöht Stand: 08.09.2022 07:40 Uhr Der Waldbrand am Brocken ist noch nicht gelöscht. Heute sollen Einsatzkräfte verstärkt am Boden helfen und sich den Hang hinab arbeiten. Für die Löschflugzeuge aus Italien ist es der letzte Einsatztag.

Nach Angaben der Feuerwehr sollen heute 90 Einsatzkräfte zum Königsberg - einer Nebenkuppe des Brockens - hochgeflogen werden und sich von dort aus nach unten vorarbeiten. Weitere 100 Kräfte sollen von den Seiten unterstützen. Die Männer und Frauen lockern mit Spitzhaken den Boden auf und schlagen Schneisen in den Wald, um am die Glutnester zu kommen, sagte Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse. Zum Einsatz komme auch Technik aus den Landkreisen Wolfenbüttel und Goslar - größere Wassercontainer, die sonst genutzt würden, um brennende Elektroautos zu löschen. Auch die Löschhubschrauber fliegen heute wieder. Die beiden italienischen Löschflugzeuge werden allerdings am Vormittag in ihre Heimat zurückkehren. Von dem Feuer sind seit Ausbruch des Brandes etwa 160 Hektar betroffen Wald- und Moorfläche gewesen. Auch wenn der Brand zum Großteil unter Kontrolle ist - die Löscharbeiten werden wohl noch einige Tage andauern, wie Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse sagte. Er schätzt, dass es bis in die nächste Woche dauern könnte, weil immer wieder Glutnester aufflammen.

Umweltminister: Staatsvertrag steht nicht zur Debatte

In der Diskussion um die Frage, ob zur Vermeidung künftiger Feuer das Totholz aus dem Wald geschafft werden müsse, hält Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Modell eines gemeinsamen Nationalparks Harz von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen fest. "Bei allem Verständnis für den politischen Druck im Landwirtschaftsministerium in Sachsen-Anhalt: Wir sollten mit kühlem Kopf jetzt erstmal dafür sorgen, dass der Brand gelöscht wird, die Kameradinnen und Kameraden gesund aus den Einsätzen zurückkommen, dass die Brandursache ermittelt wird und dass dann die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden." Zuvor hatte Sachsen-Anhalts Forstminister Sven Schulze (CDU) Zweifel an dem Modell geäußert. Lies verweist darauf, dass die Parlamente beider Länder nach langen Verhandlungen diesen Staatsvertrag auch als Signal der neuen Einheit Deutschlands geschlossen hätten. "Das ist nichts, was man per Federstrich eines Ministers einfach streichen kann. Ich gehe davon aus, dass auch Minister Schulze das so sieht." Aus Sachsen-Anhalt war gefordert worden, Totholz aus dem Park zu schaffen. Lies sagte, das gehe nicht - dafür sei es viel zu viel Totholz.

Nationalpark-Chef Roland Pietsch sieht das ähnlich. Zum einen fehlten dafür die Maschinen, zum anderen müsste das "Nationalparkgesetz" mit den Stimmen der Parlamente von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen geändert werden. Und schließlich hätte auch die EU noch ein Wörtchen mitzureden, weil der Nationalpark Harz eben als besonderer Naturraum geschützt ist. Pietsch betonte, dass der Harz seinen internationalen Status als "Nationalpark“ verlieren könnte. Dennoch müsse nun das Wegenetz zusammen mit der Feuerwehr ganz genau betrachtet werden. Bei Bedarf könnten prophylaktisch auch Schneisen prophylaktisch geschlagen werden, da sei er in engen Gesprächen mit der Feuerwehr. Im Sinne der Gefahrenabwehr sei das auch mit den Regeln des Nationalparks vereinbar.

Bessere Aufnahme des Wassers: Mitarbeiter lockern Boden auf

Am Sonntag hatte Landrat Thomas Balcerowski (CDU) für den Kreis Harz den Katastrophenfall ausgerufen. Das ermöglicht etwa, weitere Kräfte anzufordern und gefährdete Orte zu evakuieren. Polizistinnen und Polizisten sicherten das Gebiet rund um den Brocken, das für Besucherinnen und Besucher gesperrt ist. Unter den 160 betroffenen Hektar ist auch eine rund 60 Quadratmeter große Moorfläche. Dort sind unter anderem Mitarbeitende des Nationalparks unterwegs, um den Boden mit Handhacken aufzulockern. Nationalpark-Leiter Pietsch zufolge kann das aus der Luft abgeworfene Löschwasser so besser in den Boden eindringen. Offenes Feuer habe es im Moor zunächst nicht gegeben, allerdings bestehe die Gefahr, dass sich unterirdisch Brände ausbreiten.

Internationale Hilfe mit Löschflugzeugen

Die beiden aus Italien angeforderten Löschflugzeuge sind seit Montagmorgen am Brocken unterwegs. Wasser holen die Maschinen im 20-Minuten-Takt aus dem Concordiasee im Harzvorland von Sachsen-Anhalt. Die Harzwasserwerke gaben Oker- und Odertalsperre zur Wasserentnahme frei. Die Koordination in der Luft hat ein Team der weltweit aktiven Katastrophenschutzorganisation @fire übernommen. Zudem sind dem Landkreis Harz zufolge rund 300 Feuerwehrleute vor Ort. Ein Feuerwehrmann erlitt im Einsatz schwere Verletzungen. Es war zu einer Verpuffung an einem technischen Gerät gekommen, wie ein Sprecher des Landkreises Harz am Montagabend mitteilte. Der Feuerwehrmann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Brandverletztenzentrum Bergmannstrost Halle (Sachsen-Anhalt) geflogen.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Fassung des Textes hieß es, dass Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) aktuell die Arbeit der Feuerwehr im Harz kritisiert. Diese Aussage ist falsch. Wir haben den Fehler korrigiert.

