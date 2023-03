Bramsche trauert: Stadt will der Verbrechensopfer gedenken Stand: 07.03.2023 20:38 Uhr Innerhalb weniger Tage wurden in Bramsche ein 16-Jähriger und eine 19-Jährige getötet. Bürgerinnen und Bürger sind von den Taten geschockt. Die Stadt möchte nun der Verbrechensopfer gedenken.

"Es gibt eine große Betroffenheit bei allen Menschen, mit denen man spricht", sagte Bürgermeister Heiner Pahlmann (SPD) am Dienstag. Eine Bürgerin habe von einer "bleiernen Schwere" gesprochen, die auf allen laste. Nun soll unter anderem mit Vertretern der Kirche und der Feuerwehr abgestimmt werden, ob es eine Trauerveranstaltung oder ein öffentliches Kondolenzbuch für die Verstorbenen geben soll.

VIDEO: Getötete 19-Jährige: Gewaltverbrechen erschüttert Bramsche (06.03.2023) (5 Min)

16-Jähriger und 19-Jährige wurden Opfer von Gewaltverbrechen

Anfang vergangener Woche hatte ein 81-Jähriger auf einen 16-Jährigen geschossen und ihn so schwer verletzt, dass der Jugendliche am Mittwoch an den Folgen seiner Verletzungen gestorben ist. Gegen den 81-Jährigen wurde ein Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Totschlags erlassen. Am darauffolgenden Sonntagmorgen wurde im Bramscher Ortsteil Pente eine 19-Jährige in der Nähe einer Schützenhalle schwer verletzt gefunden. Im Krankenhaus konnte nur noch der Tod der jungen Frau festgestellt werden. Ein 20-Jähriger wurde wenige Stunden später in seiner Wohnung festgenommen. Die Ermittler untersuchen zudem, ob die junge Frau Opfer eines Sexualdelikts wurde.

