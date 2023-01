Boris Pistorius als neuer Verteidigungsminister vereidigt Stand: 19.01.2023 10:35 Uhr Boris Pistorius ist in sein neues Amt als Verteidigungsminister gestartet. Zeit zum Einarbeiten hat Niedersachsens früherer Innenminister kaum: Schon morgen berät er mit den NATO-Ministern zum Ukraine-Krieg.

Es war eine Amtseinführung im Schnelldurchlauf: Um kurz nach 8 Uhr erhielt Pistorius von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Ernennungsurkunde und fuhr im Anschluss nahtlos weiter in den Bundestag, um seinen Amtseid abzulegen - ohne die Formel "so wahr mir Gott helfe". Im Bendlerblock, dem Amtssitz des Verteidigungsministers, wurde der SPD-Politiker danach von Bundeswehr-Generalinspekteur Eberhard Zorn mit militärischen Ehren empfangen. Noch am Vormittag steht ein Gespräch mit dem wichtigsten Verbündeten an: Gegen 11 Uhr trifft Pistorius seinen Amtskollegen aus den USA, Verteidigungsminister Lloyd Austin.

Neuer Verteidigungsminister braucht "kühlen Kopf und gute Nerven"

Damit hat Pistorius offiziell die bisherige Ministerin Christine Lambrecht (ebenfalls SPD) im Amt abgelöst. Sie erhielt von Steinmeier ihre Entlassungsurkunde. Der Bundespräsident dankte Lambrecht für all das, was sie in 23 Jahren als Abgeordnete geleistet und als Bundesministerin in verschiedenen Positionen auf den Weg gebracht habe. Pistorius wünschte er "Durchhaltevermögen, gutes Gelingen und eine glückliche Hand". Er übernehme das Amt in einer Bedrohungs- und Gefährdungslage, die Deutschland lange nicht mehr gekannt habe, sagte Steinmeier. Pistorius müsse direkt loslegen, habe aber in anderen anspruchsvollen politischen Ämtern gezeigt, dass er über einen "kühlen Kopf, gute Nerven, Führungsstärke, klare Sprache und politische Erfahrung" verfüge.

Videos 11 Min NDR Info extra: Boris Pistorius wird neuer Verteidigungsminister Wer ist der Mann aus Niedersachsen? Reaktionen vom größten Standort der Bundeswehr in Munster und Hintergrund-Gespräche. 11 Min

Steinmeier: "Partner müssen sich auf uns verlassen können"

Im Umfeld neuer Bedrohungen und geopolitischer Veränderungen komme es jetzt entscheidend darauf an, die Bundeswehr abschreckungsfähig und verteidigungsbereit zu machen, sagte Steinmeier. Dafür brauche es "eine modernere und umfassendere Ausrüstung, eine effizientere Beschaffung, eine solidere Personaldecke und Aufmerksamkeit und Respekt für die Truppe". Steinmeier betonte, dass man dabei keine Zeit verlieren dürfe. Auch weil Deutschland "als starkes Land in der Mitte Europas" nicht nur für sich, sondern auch für andere Verantwortung habe. "Deutschland steht nicht allein, sondern im Bündnis mit Partnern. Und diese Partner müssen und werden sich auf uns verlassen können", so der Bundespräsident.

Schickt Pistorius Leopard-Panzer in die Ukraine?

Ein Treffen mit ebenjenen Partnern steht bereits morgen an. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz kommen die westlichen Verbündeten der Ukraine zu einem Treffen zusammen, um die weitere Unterstützung für Kiew zu besprechen. Dort wird es auch darum gehen, wie es mit den Waffenlieferungen an die Ukraine weitergeht. Zuletzt hatte die Bundesregierung die Lieferung von Marder-Schützenpanzern beschlossen. Nun drehen sich die Debatten darum, dem von Russland angegriffenen Land Leopard-Kampfpanzer bereitzustellen.

Weitere Informationen "Menschlich und fachlich eine sehr gute Wahl" Lambrecht-Nachfolge: Die Stimmen zu der Personalie Pistorius als neuem Verteidigungsminister sind überwiegend positiv. (17.01.2023) mehr

"Lage der Bundeswehr so prekär wie nie zuvor"

Daneben gilt es für Pistorius, die Modernisierung der Bundeswehr voranzutreiben. Diese steht erst am Beginn - unter anderem mit 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen, das Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine im Februar vergangenen Jahres verkündet hatte. Rückendeckung bekommt Pistorius jedenfalls schon mal von jenen, denen er als Minister nun vorsteht. Der Bundeswehrverbands-Chef André Wüstner begrüßte die Nominierung von Pistorius. Der SPD-Politiker sei "hochgeachtet", sagte er der "Welt". Auf den neuen Minister kämen nun aber große Herausforderungen zu: "Die Lage der Bundeswehr ist so prekär wie nie zuvor." Es müssten "personelle, infrastrukturelle sowie materielle Lücken" geschlossen werden.

AUDIO: Reservistenverband hält Pistorius für gute Wahl (6 Min) Reservistenverband hält Pistorius für gute Wahl (6 Min)

Scholz: Pistorius "herausragender Politiker"

Kanzler Scholz jedenfalls gibt sich sicher, dass Niedersachsens bisheriger Innenminister Pistorius "mit seiner Kompetenz, seiner Durchsetzungsfähigkeit und seinem großen Herz genau die richtige Person" ist, um die Bundeswehr "durch diese Zeitenwende zu führen". "Ich freue mich sehr, mit Boris Pistorius einen herausragenden Politiker unseres Landes für das Amt des Verteidigungsministers gewonnen zu haben", hatte Scholz nach der Bekanntmachung seiner Entscheidung am Dienstag gesagt.

Weitere Informationen Kommentar: "Entscheidung für Pistorius aus der Not heraus" Ob Pistorius seiner neuen Aufgabe gewachsen ist, wird sich zeigen, meint Ludger Vielemeier, Chefredakteur Audio & News. (17.01.2023) mehr

Pistorius: "Ich will die Bundeswehr stark machen"

Pistorius bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen. Der Bundeskanzler habe ihn am Montag gefragt, ob er das Amt übernehme. Dies sei "sehr überraschend" gekommen. Der SPD-Politiker sprach von gewaltigen Aufgaben, die vor der Bundeswehr liegen, "gerade in diesen Zeiten". Die Bundeswehr müsse sich auf eine neue Situation einstellen, die mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine entstanden ist. Pistorius betonte, die Truppe könne sich darauf verlassen, dass er sich vor sie stellen werde. "Ich will die Bundeswehr stark machen für die Zeit, die vor uns liegt." Bei seinem kurzen Auftritt in Hannover dankte der designierte Verteidigungsminister seiner Vorgängerin Christine Lambrecht - sie habe die Neuaufstellung der Bundeswehr in der Zeitenwende begonnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.01.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr