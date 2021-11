Booster für Niedersachsens Polizei: Start in Hannover Stand: 29.11.2021 19:08 Uhr Die niedersächsischen Polizisten bekommen seit Montag ihre Auffrischungsimpfungen. Den Auftakt machte die Zentrale Polizeidirektion in Hannover, bei der die Bereitschaftspolizei organisiert ist.

Ab Dienstag sollen dann mehr als 500 Beamte und Beamtinnen täglich die Nachimpfung bekommen. Auch an den Standorten der sechs Polizeidirektionen landesweit soll es Angebote zum Boostern geben. Es ist geplant, dass mobile Teams zu Dienststellen fahren, die einen längeren Anfahrtsweg haben. So sollen alle rund rund 20.000 Polizeibeamten erreicht werden.

Moderna für über 30-Jährige erste Wahl

"Wir gehen davon aus, dass in unseren Reihen 90 Prozent vollständig immunisiert sind", sagte Polizeisprecher Karsten Wolff dem NDR. Genaue Zahlen, wie viele Beamte und Beamtinnen eine Impfung grundsätzlich ablehnen, gibt es in Niedersachsen noch nicht. Derzeit gilt im Dienst die 3G-Regel. Die Zentrale Polizeidirektion rechnet mit einzelnen, die das Angebot auch für eine Erstimpfung nutzen werden. Beamte und Beamtinnen unter 30 Jahren sollen den Impfstoff von Biontech bekommen, über 30-Jährige erhalten das Vakzin von Moderna. "Aber das ist kein Dogma," sagte Wolff. "Wir halten uns grundsätzlich an die Empfehlung der Ständigen Impfkommission." Auch in anderen Ländern hat die Polizei mit Booster-Impfungen begonnen.

