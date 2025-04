Bösel oder Bösel? Feuerwehr rückt in den falschen Ort aus Stand: 09.04.2025 16:51 Uhr Ein Notruf aus dem Lüchower Ortsteil Bösel (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ist bei der Feuerwehr Bösel im Landkreis Cloppenburg gelandet. Als die Einsatzkräfte am falschen Ort waren, fiel die Verwechslung auf.

Der ursprüngliche Notruf kam in der vergangenen Woche offenbar von einer älteren Frau. Sie habe sich in einer Notlage befunden, wohnte allerdings nicht in der Gemeinde Bösel im Landkreis Cloppenburg, sondern in einem Ortsteil der Stadt Lüchow im Wendland mit dem gleichen Namen. Die beiden Orte sind mit dem Auto gut dreieinhalb Stunden voneinander entfernt. Als die Feuerwehr Bösel keinen Notfall vorfand, fiel Gemeindebrandmeister Arthur Kasperczyk ein, dass es noch den Ortsteil Bösel im Wendland gibt, erzählt er im Gespräch mit dem NDR Niedersachsen. Zuerst hatte die Nordwest-Zeitung berichtet.

Notruf wurde wohl falsch weitergeleitet

Wahrscheinlich wurde der Notruf in der Rettungsleitstelle falsch weitergegeben, vermutet Kasperczyk. Zuerst wurde die Leitstelle in Lüneburg kontaktiert. Die habe "Bösel" in den Computer eingegeben und die Gemeinde im Landkreis Cloppenburg wurde angezeigt, woraufhin der Fall an die zuständige Leitstelle in Oldenburg übergeben worden sei. Die Böseler Feuerwehr kontaktierte ihre Kollegen in Lüchow und die übernahmen den Fall. Sie konnten der Frau schließlich helfen.

Dieses Thema im Programm: Regional Oldenburg | 09.04.2025 | 06:30 Uhr