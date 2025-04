Blitzermarathon in Niedersachsen: Aktionswoche gegen Raser Stand: 04.04.2025 12:40 Uhr Autofahrer aufgepasst: Vom 7. bis 13. April finden mehr Tempokontrollen der Polizei statt. Auch Niedersachsen beteiligt sich an dem Blitzermarathon und der "Speedweek".

Pünktlich zum Start der Osterferien in Niedersachsen werden die Beamten ab Montag wieder verstärkt gegen Temposünder vorgehen. Denn zu schnelles Fahren ist eine der häufigsten Unfallursachen auf den Straßen. Der Blitzermarathon und die sogenannte "Speedweek" setzen genau dort an. Ihr Ziel ist es, die Einhaltung der Tempolimits zu verbessern und Unfälle zu vermeiden. Dabei handelt es sich um eine europaweit koordinierte Aktion zur Verkehrssicherheit. In Niedersachsen werden zu dem Anlass eine Woche lang verstärkt Tempokontrollen durchgeführt. Schwerpunkte sind Bereiche in der Nähe von Schulwegen, Autobahnen, Altersheimen, Krankenhäusern und Baustellen.

Polizeikontrollen: Höhepunkt der Aktion am 9. April

Am Mittwoch, 9. April, soll der Höhepunkt der Aktion sein. Während einige Bundesländer nur an diesem Tag verstärkt blitzen, kontrolliert Niedersachsen die gesamte Woche über. Alle Polizeidienststellen seien aufgefordert, in dieser Woche verstärkt Tempo-Kontrollen durchzuführen. Wo genau geblitzt wird, sagt die Polizei jedoch nicht, das entscheide sich spontan und hänge auch davon ab, wie viele Einsatzkräfte zur Verfügung stehen.

Der Blitzermarathon findet zweimal im Jahr statt. Die zweite Woche ist im Sommer für die Zeit vom 4. bis 10. August geplant.

