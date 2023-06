Blindgänger-Verdacht in Hannover: Evakuierung ist abgeschlossen Stand: 18.06.2023 14:03 Uhr Die Evakuierung von rund 8.100 Menschen im Norden von Hannover ist laut Feuerwehr abgeschlossen. Nun kontrollieren Kampfmittel-Experten den Verdachtspunkt in Sahlkamp. Dort könnte ein Blindgänger liegen.

Sollte sich der Verdacht bestätigen, müssen die Fachleute die Weltkriegsbombe entschärfen oder sprengen. Die A2 ist bereits zwischen den Anschlussstellen Herrenhausen und Kreuz Buchholz gesperrt, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Umleitungen sind ausgeschildert - unter anderem wird der Verkehr über die A352 geführt. Derweil würden an der Stadtgärtnerei die Vorbereitungen zu Sprengungen der dort gefundenen Weltkriegsgranaten laufen, hieß ebenfalls via Twitter. Rund 500 Einsatzkräfte sind an der Evakuierung und der möglichen Sprengung beteiligt.

Polizeihubschrauber kontrollierte Gebiet aus der Luft

Die Feuerwehr zeigte sich mit der Evakuierung zufrieden. Anwohnerinnen und Anwohner hätten ihre Häuser und Wohnungen ruhig und entspannt verlassen, hieß es. Anschließend kontrollierte ein Polizeihubschrauber das Sperrgebiet aus der Luft.

Weniger Menschen als anfangs gedacht in Sahlkamp betroffen

Von vier Bomben-Verdachtspunkten hatte sich nur einer erhärtet: Um die Stelle final erkunden zu können, wurde ein Evakuierungsradius von 1.000 Metern eingerichtet. Die Sperrzone in Sahlkamp und einem kleinen Teil Langenhagens betrifft aber weniger Menschen als ursprünglich gedacht. Anfangs waren die Expertinnen und Experten von rund 11.000 Anwohnerinnen und Anwohner ausgegangen. In dem Radius liegt auch der Silbersee, ein "beliebtes Naherholungsziel", wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Dieses Areal in Hannover-Sahlkamp ist betroffen:

Rund 100 Menschen halten sich in Betreuungsstelle auf

Für die Menschen steht eine Betreuungsstelle in den Sporthallen des Gymnasiums Herschelschule, Großer Kolonnenweg 37, bereit. Dort befinden sich laut eines Feuerwehrsprechers rund 100 Menschen. Viele andere würden sich wohl in Anebtracht des guten Wetters außerhalb von Hannover aufhalten. Zu der Betreuungsstelle fuhren regelmäßig kostenlose Busse von diesen Haltestellen ab:

Endpunkt Herschelschule

Meierwiesen

Langenforther Straße

Kiefernpfad

Bahnstrift

Tempelhofweg

Wegen des geänderten Evakuierungsbereich waren einige Haltestellen weggefallen. Gehbehinderte Personen konnten unter der Telefonnummer 19222 einen Krankentransport anfordern. Wer bereits einen Krankentransport bestellt hatte, aber nicht mehr von der Evakuierung betroffen war, den wollte die Feuerwehr eigenen Angaben zufolge aktiv kontaktieren. Seit 7 Uhr bis zum Ende der Evakuierung ist ein Bürgertelefon unter der Telefonnummer (0800) 7 31 31 31 geschaltet.

Feuerwehr Hannover: Menschen sollen Notwendiges mitnehmen

Die von der Evakuierung betroffenen Menschen können laut Feuerwehr voraussichtlich erst später am Tag in ihre Wohnungen zurückkehren. Deshalb sollten sie daran denken, für sie notwendige Dinge wie Medikamente, Säuglingsnahrung oder angemessene Kleidung mitzunehmen und ihre Nachbarinnen und Nachbarn über die Evakuierungsmaßnahme zu informieren.

Videos 1 Min Landkreis Helmstedt: 70 Tonnen Weltkriegsmunition geräumt (21.04.2023) In einem Wald wollten britische Truppen Bestände der Nazis vernichten, ein Drittel der Geschosse waren noch gefährlich. 1 Min

Weltkriegrsgranaten werden gesprengt

Neben dem noch zu untersuchenden Verdachtspunkt seien im Bereich der Stadtgärtnerei mehrere Weltkriegsgranaten gefunden worden, hieß es seitens der Feuerwehr. Diese würden heute gesprengt, der festgelegte Evakuierungsbereich aber nicht beeinflusst. "Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht", so die Feuerwehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.06.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Zweiter Weltkrieg