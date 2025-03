Stand: 11.03.2025 17:32 Uhr Blauzungenkrankheit: Ministerin Staudte ruft zur Impfung auf

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) ruft Tierhalter dazu auf, Rinder, Schafe und Ziegen gegen die Blauzungenkrankheit zu impfen. Das Virus wird von Stechmücken, den sogenannten Gnitzen, auf Wiederkäuer übertragen und kann tödlich sein. Der Ministerin zufolge seien noch immer zu wenige Tiere gegen die Krankheit geimpft. Das müsse sich ändern. Denn es sei damit zu rechnen, dass sich im Frühjahr wieder mehr Rinder, Ziegen und Schafe mit dem Virus infizieren. Eine Impfung biete derzeit den einzigen wirksamen Schutz vor schweren Krankheitsverläufen und Verlusten, sagte Staudte in der Mitteilung von Dienstag weiter. Nach Angaben des Niedersächsischen Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit wurde das Virus in Niedersachsen seit Herbst 2023 in mehr als 4.000 Betrieben nachgewiesen. Besonders im letzten Sommer sei es in Niedersachsen zu einer raschen Ausbreitung der Krankheit gekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.03.2025 | 18:00 Uhr