Bitterkalt: Minus-Grade halten Niedersachsen in Atem Stand: 10.02.2021 20:36 Uhr Es bleibt vorerst winterlich im ganzen Land. Besonders nachts sinken die Temperaturen in Südniedersachsen schnell auf zweistellige Minusgrade.

Am Mittwoch lagen die Temperaturen im Oberharz tagsüber bei bis zu minus 11 Grad, auf den Ostfriesischen Inseln bei bis zu minus einem Grad. In der Nacht zu Donnerstag sollen sie im Süden ortsweise voraussichtlich wieder auf bis zu minus 20 Grad fallen. Auch wenn der Schneefall aufgehört hat, sind von Nordsee und Elbe her vereinzelt Schneeschauer möglich. Meist bleibt es laut Meteorologen jedoch wolkig und ortsweise scheint die Sonne.

Minus 27 Grad in Wetze

Knackig kalt war es auch in der Nacht auf Mittwoch: Die Meteogroup hatte minus 27,1 Grad im Northeimer Ortsteil Wetze gemessen. Dem Wetterdienstleister zufolge war das in der Nacht bundesweit die niedrigste Temperatur. Der DWD, der in Wetze keine Messstation betreibt, registrierte minus 23,1 in Göttingen als niedrigsten Wert. Ähnliche Temperaturen teilten auch viele NDR User aus Südniedersachsen via Facebook mit: minus 21 Grad in Reiffenhausen, minus 23 Grad in Gleichen und Barlissen (alle Landkreis Göttingen) und minus 23,5 Grad in Hollenstedt (Landkreis Northeim).

Zugefrorene Seen und Teiche noch nicht betreten

"Es ist eine sehr stabile Wetterlage, die uns auf jeden Fall noch länger beschäftigen wird", sagte Meteorologe Frank Böttcher vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montag. "Wir müssen uns auf einen längeren Winterabschnitt einstellen." Davon gingen gleich mehrere Wettermodelle aus. Die anhaltenden Minusgrade werden laut Böttcher dazu führen, dass Seen und Teiche zufrieren. Er warnte aber explizit davor, diese schon zu betreten. Eine Eisdicke von zwölf bis 15 Zentimetern sei nötig, damit sie sicher trage. Es brauche zehn bis 15 Nächte mit Minusgraden, um das zu erreichen. Vor dem Wochenende sei das Betreten von Eisflächen lebensgefährlich, mahnte der Meteorologe.

Weitere Informationen Winterwetter: Weiter Geduld auf Schienen und Straßen gefragt Zugreisende in Niedersachsen müssen mit Verspätungen rechnen. Wer mit Auto und Lkw unterwegs ist, muss achtsam bleiben. mehr

Landesforsten warnen vor Betreten der Wälder

Wegen der extremen Wetterbedingungen warnen die Niedersächsischen Landesforsten und die Harzer Nationalparkverwaltung derzeit vor Waldspaziergängen. Unter der Last großer Schneemassen könnten Äste und auch ganze Baumkronen unvermittelt herabstürzen, hieß es. Dies gelte auch für Bereiche, wo nicht so viel Schnee fällt. "Möglicherweise kommt es zu Eisanhang an den Baumkronen, der einen ähnlichen Effekt wie der Schnee haben kann", sagte Klaus Merker, Präsident der Niedersächsischen Landesforsten. Die Nationalparkverwaltung warnt vor einem "lebensgefährlichen Waldbesuch". Neben den Gefahren durch abbrechende Bäume verweist sie auf drohende Erfrierungen und Orientierungslosigkeit.

Wärmebusse und Notunterkünfte für Obdachlose

Unter den Witterungsbedingungen leiden derzeit vor allem die Menschen ohne Dach über dem Kopf. In Hannover und Oldenburg ist die Johanniter-Unfall-Hilfe verstärkt mit ihren Kältebussen im Einsatz. Die Helfer verteilen warme Getränke und Essen, Kleidung, Decken, Drogerieartikel und Masken. In der Landeshauptstadt können Obdachlose laut dem Evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverband die zentral gelegene Marktkirche als Notunterkunft nutzen. Das Angebot solle vorerst die ganze Woche gelten.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 10.02.2021 | 19:30 Uhr