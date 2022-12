Bistum Osnabrück versetzt Priester in den Ruhestand Stand: 01.12.2022 15:49 Uhr Im Zusammenhang mit der Missbrauchsstudie im katholischen Bistum Osnabrück hat die Kirche einen Priester vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Ihm werden jedoch keine strafbaren Handlungen vorgeworfen.

Vielmehr gehe es um Vorwürfe über grenzüberschreitendes Verhalten an früheren Einsatzorten, erklärte die Diözese. Weitere Details oder Hintergründe sind nicht bekannt. Der Priester war bereits nur eingeschränkt im Dienst und durfte auf Anweisung von Bischof Franz-Josef Bode keine Gottesdienste mehr feiern oder seelsorgerische Aufgaben übernehmen. Der Geistliche sei zum 1. Dezember in den Ruhestand gegangen, sagte ein Bistumssprecher.

VIDEO: Missbrauchsstudie: Bischof Bode will im Amt bleiben (20.9.22) (1 Min)

Missbrauchsstudie legt Identität offen

Die Universität Osnabrück hatte die sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige sowie schutz- und hilfebedürftige Erwachsene wissenschaftlich aufgearbeitet. Dadurch konnte die Identität des Beschuldigten festgestellt werden. Ein Zwischenbericht war am 20. September veröffentlicht worden. Der Umgang mit dem beschuldigten Priester sei daraufhin neu bewertet worden, heißt es vom Bistum. Der Entschluss sei zusammen mit den zuständigen Arbeitskreisen im diözesanen Schutzprozess gefasst worden. Damit sei keine der Personen, die in der Studie als Beschuldigte genannt wurden, noch in der Seelsorge des Bistums tätig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.12.2022 | 06:30 Uhr