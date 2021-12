Bistum Osnabrück: Sternsingen erneut weitgehend kontaktlos Stand: 28.12.2021 17:02 Uhr Wie an vielen anderen Orten in Deutschland findet auch im Bistum Osnabrück die kommende Sternsingeraktion erneut unter Corona-Bedingungen statt.

Vielleicht könnten nicht in allen Gemeinden des Bistums die Sternsinger in den altbewährten Laufaktionen unterwegs sein, erklärte der Osnabrücker Weihbischof Johannes Wübbe am Dienstag. Er sei sich aber sicher, dass man andere gute Formate finden werde. Wübbe ist auch Jugendbischof der Deutschen Bischofskonferenz.

Andere Formen des Sternsingens bereits im Vorjahr

Bereits im vergangenen Jahr musste die traditionsreiche Aktion um den Jahreswechsel wegen der Pandemie möglichst kontaktlos stattfinden. Kinder und Jugendliche verschickten zum Beispiel Segensaufkleber und Pakete per Post oder sie legten den Segensgruß in den Kirchen zum Mitnehmen aus.

Mehr als 800.000 Euro Spenden allein aus Osnabrück

Üblicherweise ziehen um den Dreikönigstag am 6. Januar bundesweit rund 300.000 Mädchen und Jungen als Heilige Drei Könige von Tür zu Tür, bringen einen Segensgruß und bitten um Spenden für Kinder in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa. Vor einem Jahr kamen trotz Kontaktbeschränkungen 38,2 Millionen Euro zusammen - davon 805.000 Euro allein im Bistum Osnabrück. Den diözesanen Startschuss zur nun anstehenden Aktion gibt Bischof Franz-Josef Bode am Mittwoch im Osnabrücker Dom. Der Gottesdienst wird ab 14.30 Uhr live auf der Bistums-Homepage übertragen.

