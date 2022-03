Bistümer setzen Betroffenenrat zu sexuellem Missbrauch ein Stand: 15.03.2022 14:26 Uhr In den katholischen Bistümern Hamburg, Hildesheim und Osnabrück gibt es einen neuen gemeinsamen Rat für Betroffene von sexuellem Missbrauch. Er soll den Umgang mit sexualisierter Gewalt begleiten.

Die neun Mitglieder seien von einem unabhängigen Auswahlgremium für drei Jahre gewählt worden, teilten die drei Bistümer am Dienstag mit. Drei von ihnen sollen später auch in der gemeinsamen Aufarbeitungskommission der drei Bistümer sitzen, die sich noch im Aufbau befinde.

VIDEO: Betroffene aus dem Bistum Hildesheim fordern Rücktritt von Bongartz (1 Min)

Bischöfe bedanken sich für Engagement

"Ihre Perspektive und Expertise sind bei allen Prozessen der Aufarbeitung unverzichtbar und ich danke Ihnen bereits jetzt für Ihr Engagement“, schrieb der Hamburger Erzbischof Stefan Heße auch im Namen seiner Amtskollegen in Hildesheim und Osnabrück in einem Brief.

Den Angaben zufolge bestand das Auswahlgremium aus der Sozialarbeiterin Sylvia Egelkamp, der Rechtsanwältin Elif Gencay, der Systemischen Beraterin Karin Niebergall-Sippel und dem Geschäftsführer der Stiftung Opferhilfe Niedersachsen, Hanspeter Teetzmann.

