Bis zu zehn Haushalte: Weil stellt mehr Kontakte in Aussicht Stand: 05.06.2021 10:46 Uhr Seit Montag gilt in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung mit weitreichenden Lockerungen in vielen Bereichen. Die nächsten Schritte könnten offenbar schon bald folgen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) weitere Lockerungen in Aussicht gestellt, falls die Inzidenzwerte weiterhin sinken sollten. "Es ist dann zum Beispiel denkbar, wieder Treffen von bis zu zehn Personen aus zehn Haushalten möglich zu machen", sagte Weil in einem Interview. Zuerst brauche es aber "mehr Stabilität bei den Infektionszahlen". Derzeit dürfen sich bis zu zehn Personen aus drei Haushalten treffen, sobald die Inzidenz in der jeweiligen Kommune unter 50 liegt.

In Niedrig-Inzidenz-Kommunen "Basisschutz" beibehalten

Die aktuelle Corona-Verordnung gilt vorerst bis zum 24. Juni. Ein neues Regelwerk könne möglicherweise schon vorher aufgesetzt werden, so Weil. "Die Erfahrung zeigt, dass die nächste Verordnung mitunter schneller kommt, als man ursprünglich gedacht hat." Weils Ziel sei es, die Inzidenzzahlen unter den Wert 10 zu drücken. Sollte das in einzelnen Kommunen oder gar landesweit erreicht werden, möchte der Ministerpräsident aber "einen Basisschutz" beibehalten. "Ich denke da vor allem an Grundregeln wie Abstand, Hygienevorgaben und Alltagsmaske, also an die sogenannten AHA-Regeln", so Weil.

Weil: Haben Fehler gemacht zum Start der Impfkampagne

In dem Interview mit der NOZ sprach Weil zudem über den holprigen Start der Impfkampagne in Niedersachsen. "Die Phase, die ich mit als die unangenehmste in Erinnerung habe, ist der Anfang unserer Impfkampagne in Niedersachsen. Und zwar, weil wir die besonders alten Menschen in unserer Gesellschaft mit einer wirklich schwierigen Situation konfrontiert und sie damit vielfach überfordert haben", so Weil. Die Landesregierung habe Fehler begangen, "das hat mir sehr leid getan".

