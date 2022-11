Bis zu 5 cm Neuschnee in Niedersachsen erwartet Stand: 20.11.2022 09:23 Uhr Der erste Schnee ist da: Im südlichen und östlichen Niedersachsen sind am Freitag die ersten Flocken gefallen. Am heutigen Sonntag soll es in Niedersachsen vorrausichtlich großflächig schneien.

Im Raum der Nordsee drohen Schneeregen oder Schneeschauer mit Glättegefahr, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In der Nacht zum Montag zieht in der Südhälfte Niedersachsens ein vom Westen aufkommender Schneefall über das Land, der nach und nach in Regen übergeht. Es droht auch im Süden Glättegefahr durch Schneefall, dabei sind 1 bis 5 cm Neuschnee möglich. Der DWD prognostiziert leichten Frost bei Temperaturen von -4 bis 0 Grad. Am Montag kann es vor allem in höheren Lagen noch zu Schneefällen kommen. In den meisten Teilen des Landes sollen die Temperaturen aber wieder klar über den Gefrierpunkt steigen.

Nachhaltige Schneedecke nur in den höheren Lagen

Weiße Landschaften sind - trotz sinkender Temperaturen - dauerhaft nicht zu erwarten. Grund sind die milden Temperaturen der vergangenen Wochen. Dadurch ist der Boden vielerorts noch warm. Der Schnee taut daher von unten rasch weg. Nur in den höheren Lagen sei eine nachhaltige Schneedecke möglich, sagte Lars Kirchhübel von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes. Der Winter sei insgesamt nur auf Stippvisite in Deutschland.

VIDEO: Harz: Überraschender Wintereinbruch (18.11.2022) (1 Min)

