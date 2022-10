Bis zu 20 Grad: Das ist der Oktober in Niedersachsen Stand: 22.10.2022 13:21 Uhr Das vergleichsweise milde Herbstwetter setzt sich in Niedersachsen an diesem Wochenende fort. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet einen Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen bis 20 Grad.

Viel Sonne ist dabei, aber auch Wolken und vor allem am Sonntag auch Schauer und einzelne Gewitter. Nach bis zu 19 Grad am Sonnabend wird am Sonntag dann voraussichtlich die 20-Grad-Marke geknackt.

Es bleibt warm

Am Montag geht es ähnlich weiter: Sonne, Wolken und einzelne Schauer und möglicherweise Gewitter. Die Höchstwerte betragen dann sogar 17 bis 21 Grad.

AUDIO: Klartext: Regen ist schön (2 Min) Klartext: Regen ist schön (2 Min)

