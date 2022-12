Bis zu 18 Grad: An Silvester wird es warm und windig Stand: 29.12.2022 14:26 Uhr Regen, viele Wolken, stürmisch und außergewöhnlich milde Temperaturen - so soll das Wetter mit Tief "Kerstin" in Norddeutschland an Silvester werden. An Neujahr geht es oft ähnlich weiter.

Norddeutschland steuert nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf ein sehr warmes, regnerisches und windiges Silvester zu. Nachdem der Donnerstag vielerorts regnerisch begonnen hatte, wird es zum Abend hin trockener. Dafür frischt der Wind aus Südwest auf. An der See und auf den Inseln sind auch am Freitag noch Sturmböen möglich.

Sturm, Regen, Wolken: Silvesterwetter in Norddeutschland

Zu Silvester am Sonnabend erwarte man dann außergewöhnlich milde Temperaturen mit bis zu 18 Grad in Niedersachsen, hieß es am Donnerstag in der Vorhersage des DWD. An den Küsten soll es mit um die zehn Grad kühler werden. Der Wind soll in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen schon tagsüber kräftig wehen und am Abend weiter auffrischen. Sturmböen werden für die Nacht dann insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern erwartet, wie es weiter hieß. In Niedersachsen soll der Wind auch kräftig wehen, an der See werden Sturmböen erwartet.

Neujahr teils stürmisch

Das neue Jahr soll am Sonntag mit vielen Wolken und etwas Regen beginnen, in einigen Teilen des Nordens auch mit Sturmböen. Häufiger trocken soll es im Süden Niedersachsens werden. Die Höchstwerte sollen zwischen 8 und 15 Grad liegen. Am Montag dann wechselnd bewölkt mit etwas Sonne und - zunächst im Süden, später von Nordwesten her - einige Schauer. Bis zu 12 Grad soll es dann geben.

