Bis zu 16 Grad: Silvester wird es richtig warm Stand: 28.12.2022 12:50 Uhr Regen, viele Wolken und milde Temperaturen - so stellt sich aktuell das Wetter in Norddeutschland dar. Auch Silvester müssen sich die Menschen auf Regen einstellen. Aber es ist ungewöhnlich mild.

Gemütlich wird der Jahreswechsel im Norden nicht gerade. Überall bleibt es bewölkt und es weht ein frischer, vereinzelt auch stürmischer Südwestwind. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern drohen Silvester ab dem Nachmittag Sturmböen.

Zweistellige Temperaturen

Wer den Silvesterabend draußen verbringt, muss zumindest nicht frieren. Höchstwerte von 14 Grad in Ostfriesland, in Schwerin, an der Elbe sowie in Hamburg sagen die Meteorologen voraus. In Hannover sollen die Temperaturen sogar auf 16 Grad klettern. In Flensburg werden laut DWD bis zu 10 Grad erwartet.

