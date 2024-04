Bis Wochenmitte bleibt es in Niedersachsen kühl und frostig Stand: 21.04.2024 18:11 Uhr Das Wetter in Niedersachsen bleibt zumindest bis zur Wochenmitte ungemütlich: Die Meteorologen sagen einen Mix aus etwas Sonne und vielen Wolken voraus. Nachts ist vielerorts mit Glätte zu rechnen.

Niedersachsen liegt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aktuell unter dem Einfluss polarer Kaltluft. Für die Nacht zum Montag könnte es laut Wetterdienst sogar in tieferen Lagen schneien. Es kühlt ab auf null bis minus drei Grad, im Harz bis minus fünf Grad. Tagsüber wird es wechselnd bewölkt mit Schauern im Binnenland sowie Schneeregen- oder Schneeschauern im Bergland. Die Temperaturen erreichen sechs bis elf Grad, in höheren Lagen um die vier Grad. In Höhenlagen oberhalb von 600 Metern ist Schneefall möglich.

Frost geht erst am Mittwoch

Die kühle und unbeständige Witterung setzt sich in Niedersachsen auch am Dienstag und Mittwoch fort. In der Nacht zum Dienstag rechnen die Meteorologen vereinzelt erneut mit Schnee- und Schneeregenschauer. Es herrscht leichter Frost bei bis zu minus drei Grad. Der Dienstag beginnt mit Sonnenschein, später ziehen aber Wolken auf. Es bleibt trocken bei etwas wärmeren acht bis zwölf, im Harz drei bis sieben Grad. Der Mittwoch dürfte nach den Prognosen selbst im Harz der vorerst letzte Tag mit einer frostigen Nacht sein.

Glätteunfälle in Niedersachsen

Am Wochenende hatte es in Niedersachsen mehrere Unfälle gegeben, die vermutlich auf Straßenglätte zurückzuführen sind. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Autobahn 2 bei Rehren im Landkreis Schaumburg zu einem Unfall mit vier Fahrzeugen, dabei wurden fünf Menschen leicht verletzt. Plötzliche Glätte könnte auch zu dem schweren Unfall geführt haben, bei dem ebenfalls am frühen Sonntagmorgen in der Region Hannover zwei Menschen ums Leben kamen.

