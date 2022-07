Bis 39 Grad: Hitze kommt in Niedersachsen und Bremen an Stand: 18.07.2022 11:18 Uhr In den kommenden Tagen soll es besonders heiß werden. Die Gewerkschaft ver.di fordert deshalb hitzefrei für Beschäftigte. Das Gesundheitsamt Göttingen rät, das Verhalten an die heißen Temperaturen anzupassen.

Sobald die Wolken des Vormittags verschwunden sind, werden an der Küste und an der Elbe Temperaturen von etwa 29 Grad erwartet. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Südlich des Mittellandkanals steigen die Temperaturen auf 31 Grad. Am Dienstag werden in ganz Niedersachsen und Bremen Temperaturen von etwa 33 Grad erwartet. Im südlichen Emsland und um Osnabrück kann es sogar bis zu 39 Grad heiß werden. In der Nacht auf Mittwoch wird eine sogenannte Tropennacht erwartet: Die Temperaturen fallen nicht unter 20 Grad.

Ver.di fordert Hitzefrei

Angesichts der bevorstehenden Hitzetage fordert die Gewerkschaft ver.di hitzefrei und längere Pausen für Arbeitnehmer. Allerdings besteht auf solche Regelungen rechtlich kein Anspruch. Norbert Reuter ist Leiter der tarifpolitischen Grundsatzabteilung bei ver.di und machte am Montag gegenüber dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND) deutlich, dass die Gesundheit der Beschäftigten im Vordergrund stehen müsse. Deshalb sollten mit dem Betriebsrat Regelungen darüber getroffen werden, wann durch hitzefrei ausgefallene Arbeitszeiten gegebenenfalls nachgeholt werden können.

Marburger Bund fordert nationalen Hitzeschutzplan

Forderungen bezüglich der Hitze kommen auch vom Ärzteverband Marburger Bund. Der verlangte einen nationalen Hitzeschutzplan sowie eine Hitze-Aufklärungskampagne. Die Vorsitzende Susanne Johna sagte dem RND dazu, dass die Politik ihre Anstrengungen für Schutzmaßnahmen in Hitzephasen deutlich ausbauen müsse. So bräuchte es Hitzeschutzpläne in Städten und Kommunen -am besten sogar einen "nationalen Hitzeschutzplan."

Landwirte sorgen sich um Ernte

Die Hitzewellen und die Trockenheit in diesem Jahr führen auch zu Sorgen der deutschen Landwirte um ihre Ernte. Trockenheit und Hitze seien in diesem Jahr in einigen Regionen ein großes Problem, sagt Bauernpräsident Joachim Rukwied der "Neuen Osnabrücker Zeitung" am Montag. Die Wetterbedingungen hätten bereits bei der Getreideernte Spuren hinterlassen, so der Bauernpräsident. Andere Feldfrüchte wie Mais oder Kartoffeln, deren Ernte noch anstehe, werden ebenfalls unter den hohen Temperaturen leiden, sagt Rukwied. Wenn in der nächsten Zeit der Regen ausbleibe, werde es zu großen Einbußen kommen.

Tipps vom Gesundheitsamt Stade

Das Gesundheitsamt des Landkreises Stade hat die Broschüre "Hitze-Hilfe" zum Herunterladen erstellt. Darin wird erklärt, wie man sich bei heißen Temperaturen am besten verhält. Die Broschüre gibt Hinweise für den Umgang mit verschiedenen Personengruppe bei heißen Temperaturen. Außerdem gibt es eine Erklärung, wie man einen Notfall erkennt und richtig handelt, um anderen Menschen bestmöglich helfen zu können.

AWO-Psychiatrie-Zentrum rüstet für Hitzeschutz auf

Einen Schritt, um die Menschen vor der Hitze besser schützen zu können, macht nun das AWO-Psychiatrie-Zentrum in Königslutter. Die Hitze könne sich negativ auf den Genesungsprozess von Patienten auswirken. Um dies zu verhindern, will das Zentrum mt neuen Wärmeschutz-Fenstern und einer Beschattung für die Fassade gegen die Hitze aufrüsten. Der Bund gibt der AWO für das Vorhaben fünf Millionen Euro Fördermittel.

Gesundheitsamt Göttingen ruft zur Wachsamkeit auf

Um die Hitzewelle gut überstehen zu können, hat das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen besonders alle älteren Menschen zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen. "Hitzschlag, Sonnenstich und weitere hitzebedingte Krankheitsbilder können lebensgefährlich sein", teilte die Behörde am Samstag mit. Aus diesem Grund solle bei Warnzeichen des Körpers wie Kreislaufschwäche, Unwohlsein, Krämpfen oder Erschöpfung ein ärztlicher Rat eingeholt werden. Neben alten Menschen seien auch Kinder besonders gefährdet, da sie einen Flüssigkeitsmangel nicht im gebotenen Maß wahrnehmen.

Verhalten bei Hitze anpassen

Das Gesundheitsamt rät allen Menschen, das Verhalten bei heißen Temperaturen entsprechend anzupassen und bestimmte Aktivitäten auf den Morgen oder den Abend zu verlegen - so auch das Lüften von Räumen. Man solle auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten und Mahlzeiten in kleineren Portionen einnehmen. Um sich draußen vor der Sonne schützen zu können, eigne sich eine Kopfbedeckung und eine Sonnenbrille. Die Haut solle man mit Sonnencreme schützen. Kinder, gesundheitlich geschwächte sowie ältere Menschen und Tiere dürfen unter keinen Umständen in einem geparkten Fahrzeug zurückgelassen werden - auch nicht für wenige Minuten.

