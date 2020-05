Stand: 19.05.2020 09:32 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schulcloud gehackt: Land stoppt Anschluss vorerst

Das niedersächsische Kultusministerium hat den geplanten Anschluss von Hunderten Schulen an ein Cloud-Netzwerk vorerst gestoppt. Nach Informationen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) reagiert die Landesregierung damit auf eine Sicherheitslücke des vom Bund geförderten Programms. Das Potsdamer Hasso-Plattner-Institut (HPI), das die Software entwickelt hat, habe darüber informiert, dass durch Hacker unter anderem im Saarland und in Brandenburg Daten von Lehrern und Schülern abgegriffen worden seien. Bundesweit seinen insgesamt 13 Schulen betroffen

Niedersächsische Cloud offenbar nicht betroffen

Die für Niedersachsen vorgesehene Version der Cloud, die Niedersächsiche Bildungs-Cloud (NBC), sei von der Sicherheitslücke offenbar nicht direkt betroffen, so das niedersächsische Kultusministerium. Dennoch habe man sicherheitshalber Konsequenzen gezogen. Es würden nun vorerst keine Nutzerdaten hochgeladen. "Zurzeit wird sichergestellt, dass mit Blick auf den Fall im Saarland keine datenschutzrechtlichen Risiken für niedersächsische Schulen bestehen, das Projekt fortzuführen", sagte ein Ministeriumssprecher.

Pilotprojekt seit 2017

In Niedersachsen sollten in dieser Woche rund 450 Schulen an die Cloud angeschlossen werden. Insgesamt seien landesweit mehr als 2.000 Schulen an dem Programm interessiert gewesen. Die Cloud bietet die Möglichkeit, Lerngruppen einzurichten und gemeinsam an Dateien zu arbeiten. Die NBC wird laut Kultusministerium seit 2017 in einem Pilotprojekt getestet, befinde sich aber noch im Status Prototyp, hieß es.

