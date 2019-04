Stand: 07.04.2019 14:02 Uhr

Biber breiten sich wieder in Niedersachsen aus

Angenagte Baumstämme, zu Dämmen aufgetürmte Zweige und Äste, Flüsse, die weit verzweigte Auenlandschaften bilden: Die Spuren, die Biber in ihren Lebensräume hinterlassen, sind kaum zu übersehen. Wie kein anderes Tier passen die Nager mit den rötlich-gelben Schneidezähnen ihre Umgebung an ihre eigenen Bedürfnisse an.

500 Exemplare landesweit

Die typischen Hinweise für Biber sind in Niedersachsen mittlerweile immer häufiger zu sehen: Die Tiere, die Mitte des 19. Jahrhunderts ausgerottet schienen, breiten sich immer stärker in Niedersachsen aus. Auf etwa 500 Exemplare schätzen Experten des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) die Biber-Population.

Wiederansiedlung begann im Emsland

Flächendeckend ist das Comeback des größten heimischen Nagetiers noch nicht. Die Lebensräume beschränken sich auf Gewässer in verschiedenen Regionen, darunter die Region Hannover, der Landkreis Hildesheim und das Emsland. Dort hatte das Biber-Comeback auch seinen Ursprung: Acht Tiere waren Anfang der 1990er-Jahre innerhalb eines Projektes an der Ems angesiedelt worden. Mit vollem Erfolg: Die Population ist bis zum Frühjahr 2018 auf rund 140 Biber in 55 Revieren angewachsen. An der Hase und der Ems sowie deren Zuflüssen würden sich die Tiere nach und nach weiter ausbreiten, sagte Stefan Ramme vom Projekt Emslandbiber.

Biberkartierung im Auftrag des NLWKN

Beim NWLKN wird landesweit von etwa 110 Revieren der streng geschützten Biber ausgegangen. Derzeit erfolge eine landesweite Biberkartierung im Auftrag des NLWKN, damit aktuelle Bestandszahlen vorliegen.

"Der Biber ist der beste Renaturierer"

Die Ausbreitung der Biber hat weitreichende Folgen: Denn wo Biber sich niederlassen, verändern sie die Natur. Der Gestaltungswille der braunen Nager ist groß. Sie richten sich ihre Lebensräume so ein, wie es ihnen passt. Wenn das Wasser für einen Bau zu niedrig ist, legen sie Dämme an. Dafür schleppen sie Äste und Stöcke heran und türmen sie auf. Das Wasser staut sich, begradigte Flussläufe werden dann wieder zu mäandernden Auenlandschaften. "Der Biber ist der beste Renaturierer", sagte Sabrina Schmidt vom NABU Laatzen. Und davon würden viele profitieren: Etwa junge Fische, die dank der durch Dämme verringerten Fließgeschwindigkeit mehr Schutz fänden, so Schmidt. Vorteile gäbe es auch für Insekten - diese würden sich an dem Totholz, dass Biber in Flüsse und Teiche bringen, ansiedeln, sagte die NABU-Sprecherin.

Vorbehalte beim Landvolk

Doch nicht überall herrscht Freude über die Rückkehr der Biber. Vorbehalte gibt es etwa in der Landwirtschaft, weil durch Biberbauten Überschwemmungen der Felder und damit Ernteverluste drohen. "Vor allem im Grabenbereich, wo der Biber Dämme baut, gibt es Probleme", sagte Klaus-Dieter Böse, Geschäftsführer des Landvolk-Kreisverbands Gifhorn-Wolfsburg. Mitunter seien in der Folge von aufgestautem Wasser manche Flächen nicht mehr befahrbar, da die landwirtschaftlichen Geräte einsackten. Betroffen seien zwar nur einzelne Flächen, aber auch das summiere sich auf einige tausend Quadratmeter, so der Landvolk-Sprecher. Die Landwirte könnten zwar die Ernteausfälle geltend machen, das sei aber mit viel Bürokratie verbunden, weshalb es die meisten einfach ließen. "Letztlich muss man sich mit dem Biber arrangieren", sagte Böse.

