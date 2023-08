Bewerbertag der Nordwestbahn: Lokführer dringend gesucht! Stand: 26.08.2023 18:53 Uhr Der Nordwestbahn fehlen Mitarbeiter: Auf 100 freie Stellen bewerben sich nach Angaben des Unternehmens nur rund 50 Interessenten. Ein Bewerbertag in Osnabrück sollte Abhilfe schaffen - mit Erfolg.

Insgesamt seien an diesem Tag sieben neue Arbeitsverträge unterschrieben worden, teilte die Nordwestbahn am Samstag nach Abschluss des Aktionstages in Osnabrück mit. Gesucht hatte das Eisenbahnunternehmen Bewerber in den Bereichen Kundenbetreuung, Werkstatt und Disposition. Zugführer oder Zugführerinnen seien auch als Quereinsteiger willkommen, hieß es in der Einladung zum Bewerbertag. Darüber hinaus bietet die Nordwestbahn Ausbildungsplätze in der Verwaltung und im Werkstattbereich.

