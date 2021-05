Betrug in Testzentren? Behrens sieht Bund in der Pflicht Stand: 31.05.2021 11:09 Uhr Bei der Abrechnung von Corona-Tests in privat betriebenen Testzentren hat es mutmaßlich einige Betrugsfälle gegeben. Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens fordert eine Untersuchung.

"Ich finde es unglaublich, wenn sich bewahrheiten sollte, dass mit den Bürgertests so ein Schindluder getrieben wurde, wie in den Medien berichtet", sagt die SPD-Ministerin der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ). Behrens sieht den Bund in der Pflicht, die Betrugsvorwürfe zu untersuchen. "Die Regelungskompetenz für das Angebot und die Durchführung von Bürgertests sowie deren mögliche Kontrollen liegen beim Bund."

Testverordnung soll neu geregelt werden

Die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern haben sich heute Morgen per Videoschalte über das Thema ausgetauscht. Wie die Deutsche Presse Agentur (dpa) aus Teilnehmerkreisen erfuhr, wollen Bund und Länder die Testverordnung kurzfristig neu regeln. Mit den kommunalen Spitzenverbänden soll beraten werden, wie Betrug in den privat betriebenen Schnelltestzentren weiter erschwert werden kann. Ansatzpunkte dafür sind, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen oder Finanzämter die Sachkosten für die angeschafften Testkits mit den abgerechneten Tests abgleichen.

Spahn: "Bund kann Teststellen nicht kontrollieren"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich im Vorfeld der Gesundheitsminister-Konferenz im Deutschlandfunk verteidigt. "Der Bund setzt den Rahmen und übernimmt die Kosten, aber der Bund kann nicht die Teststellen vor Ort kontrollieren", sagte er. Neben den Kommunen sehe er die Kassenärztlichen Vereinigungen in der Pflicht. Auch dort könne man klarer regeln, welche Nachweise vorgelegt werden müssten.

