Betriebsärzte kommen mit Corona-Impfungen gut voran Stand: 28.06.2021 12:02 Uhr Seit drei Wochen sind Unternehmen in die niedersächsische Corona-Impfkampagne eingebunden. Der Betriebsärzteverband rechnet damit, dass schon bald alle Impfwilligen versorgt sind.

Das Angebot sei gut angenommen worden, sagte der Landesverbandsvorsitzende Uwe Gerecke dem NDR in Niedersachsen. Anfangs hätten die Betriebsärzte noch priorisieren müssen und sich zunächst auf Beschäftigte mit vielen Kontakten beziehungsweise höherem Risiko konzentriert. Das habe sich inzwischen geändert. Viele Menschen hätten sich sowohl beim Hausarzt, beim Betriebsarzt als auch im Impfzentrum für eine Covid-Impfung angemeldet und inzwischen einen Termin gehabt. "Wir stellen fest, dass in den Betrieben doch deutlich mehr als 50 Prozent schon geimpft sind", sagte Gerecke. Entsprechend seien nur noch rund 20 Prozent der Belegschaften am Angebot der Betriebsärzte interessiert. Besonders jüngere Beschäftigte hätten sich beispielsweise über eine Priorisierung, Freiwillige Feuerwehren oder als Kontaktpersonen für Schwangere impfen lassen.

Weitere Informationen Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Impfung Wer? Wann? Wie? Wo? Womit? NDR.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur Impfung gegen das Coronavirus. mehr

Betriebsärzte in drei Wochen mit Erstimpfungen durch

Gerecke geht davon aus, dass viele der beteiligten Unternehmen bereits diese Woche alle Impfinteressierten erreichen. In rund drei Wochen dürften die Erstimpfungen überall abgeschlossen sein. Entsprechend stünden dann die Zweitimpfungen an. Im Anschluss wird es dem Mediziner zufolge darum gehen, noch diejenigen zu erreichen, die bisher unentschlossen waren. Indes seien hausinterne Impfungen für kleinere Unternehmen und Handwerksbetriebe schwierig umzusetzen, sagte Gerecke. Wenn nur wenige Mitarbeitende geimpft werden wollen, sei die Organisation mit den Impfstoffflaschen zu aufwendig.

Impfungen durch Betriebsärzte erscheinen oft nicht in Statistik

In Niedersachsen beteiligen sich zwei Drittel der Betriebsärzte an der Impfkampagne, insgesamt rund 300 Mediziner. Die von ihnen geimpften Personen spiegeln sich in der offiziellen Impfstatistik des Robert Koch-Institutes (RKI) teilweise noch nicht wider, berichtet der Betriebsärzteverband. Eine Abfrage habe gezeigt, dass rund die Hälfte der Ärzte technisch nicht die Möglichkeit hat, die Zahlen wie vorgeschrieben zu melden. Gerecke geht davon aus, dass es noch bis August dauern könne, bis alle Daten nachgemeldet sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.06.2021 | 12:00 Uhr