Besucheransturm führt zu Chaos im Oberharz - Polizei warnt Stand: 28.12.2020 17:38 Uhr Die Polizei Goslar spricht von einem "totalen Chaos" am Montag: Zeitweise habe es zwischen Bad Harzburg und Torfhaus mehrere Kilometer Stau gegeben. Der Grund: fünf Zentimeter Neuschnee.

Alle Parkplätze waren am Montag komplett ausgelastet, nach Auskunft der Polizei Goslar ging im Oberharz zeitweise "gar nichts mehr". Zwar seien die Sturmschäden an der Bundesstraße 242 zwischen Clausthal-Zellerfeld und Sonnenberg beseitigt, dennoch sei es dort immer noch sehr gefährlich, warnte ein Polizeisprecher bei NDR 1 Niedersachsen. Es könne passieren, dass angebrochene Äste auf Straßen oder Wanderwege fallen.

Die Polizei bittet und warnt

Viele Besucherinnen und Besucher tummelten sich am Montag an den Rodelpisten, obwohl man die Schlitten zu Fuß wieder hochziehen musste - die Lifte sind wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Mitarbeitende des Ordnungsamtes kontrollierten die Einhaltung der Maskenpflicht auf Parkplätzen und an Gebäuden. Zwar hätten einige Ausflügler keinen Mund-Nasen-Schutz getragen, dennoch seien alle einsichtig gewesen. Die Polizei Goslar empfiehlt, am Dienstag lieber zu Hause zu bleiben oder sich andere Ausflugsziele in der Region zu suchen. Streckenweise könne es im Harz durch gefrierenden Regen auch sehr glatt auf den Straßen werden.

