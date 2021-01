Besucher-Andrang im Harz sorgt wieder für Verkehrsprobleme Stand: 02.01.2021 13:24 Uhr Trotz aller gegenteiligen Aufrufe: Der Ansturm von Tagestouristen im Harz hält weiter an. Bereits am Sonnabendmorgen waren die Parkplätze weitgehend ausgelastet.

Nach Angaben der Polizei staute sich zudem der Verkehr auf der Bundesstraße 4 von Bad Harzburg in Richtung Torfhaus. Der Großraumparkplatz im verschneiten Torfhaus war überfüllt, viele Autofahrer parkten am Straßenrand. Die Beamten appellierten an Tagesausflügler, weiträumig auf andere Bereiche im Harz auszuweichen und die Rettungswege frei zu halten.

Volle Parkplätze auch am Neujahrstag

Obwohl die Skilifte wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind, waren auch am Neujahrstag zahlreiche Menschen in den Oberharz geströmt. Alle Parkmöglichkeiten waren komplett ausgelastet. Allerdings seien nicht so viele Besucher gekommen, dass Autofahrer auch die Bundesstraße 4 zugeparkt hätten, sagte ein Polizeisprecher NDR.de. Bereits zu Silvester hatte sich die Lage etwas beruhigt. Ob die Appelle von Behörden und Touristikern der Grund für den leichten Dämpfer waren oder doch nur das trübe Wetter, das könnte sich in der kommenden letzten Ferienwoche zeigen.

Verkehrsstaus und Menschenschlangen

In den vorangegangenen Tagen waren so viele Menschen in den Harz gefahren, dass es mitunter zu erheblichen Verkehrsproblemen kam. Zwischen Bad Harzburg und Torfhaus bildeten sich wiederholt Staus, am Wurmberg und in Torfhaus ließ sich laut Polizei kaum noch der nötige Abstand einhalten. Im Harz sei "die Hölle los", hatte Christin Wohlgemuth, Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes, die Situation vor Silvester beschrieben.

Gemeinsamer Appell: "Handeln Sie vernünftig"

Landkreise, Gemeinden, Polizei und Tourismusverband erneuerten daraufhin ihren Appell an die Menschen, zu Hause zu bleiben. "Wir alle lieben den Harz und das ist wunderbar, bitte handeln Sie jedoch besonnen und vernünftig", heißt es in einem Schreiben, das von den Bürgermeistern der Städte Bad Harzburg, Braunlage, Goslar, Clausthal-Zellerfeld, von Landrat Thomas Brych (SPD) sowie der Polizeiinspektion Goslar und vom Harzer Tourismusverband unterzeichnet ist.

