Besonders viele Krankmeldungen in Kitas - auch in Niedersachsen Stand: 20.08.2024 06:19 Uhr Mitarbeitende in Kitas sind deutlich häufiger krank als andere Berufsgruppen und das oft wegen psychischer Krankheiten - auch in Niedersachsen. Das hat eine Auswertung von Daten der Krankenkassen durch die Bertelsmann Stiftung ergeben.

In Niedersachsen waren Beschäftigte in der Kinderbetreuung und -erziehung im Jahr 2023 demnach an durchschnittlich 31 Tagen (bundesweit 30) arbeitsunfähig. Beschäftigte anderer Berufsgruppen waren laut Bertelsmann Stiftung lediglich an 21 Tagen (bundesweit 20) arbeitsunfähig. In ganz Deutschland seien die Arbeitsunfähigkeitstage des Kita-Personals zwischen 2021 und 2023 um 26 Prozent gestiegen.

Kita-Mitarbeitende leiden oft an psychischen Krankheiten

Kita-Mitarbeitende sind den Auswertungen der Bertelsmann Stiftung zufolge nicht nur deutlich häufiger als andere Berufsgruppen krank. Auch die Zahl psychischer Erkrankungen sei deutlich höher. Am häufigsten werden Kita-Beschäftigte demnach wegen Atemwegserkrankungen arbeitsunfähig, am zweithäufigsten aus psychischen Gründen. Die Bertelsmann Stiftung und das Fachkräfte-Forum, das sich aus Kita-Fachkräften, Leitungskräften und Fachberatenden aus allen Bundesländern zusammensetzt, erklären diesen Umstand unter anderem mit dem Personalmangel in Kitas. Demnach sei die Personalsituation bundesweit dramatisch, wodurch die psychische Belastung der Mitarbeitenden immer weiter steige.

Fachkräfte immer mehr überlastet

Unter diesen Umständen leide auch die frühkindliche Erziehung. In den hohen Krankheitsausfällen sieht Anette Stein, Expertin der Bertelsmann Stiftung für frühkindliche Bildung, einen Teufelskreis: "Aufgrund der steigenden Krankenstände fallen immer mehr Fachkräfte aus, wodurch die Überlastung für die verbleibenden Beschäftigten weiter zunimmt. An gute frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung ist vielerorts gar nicht mehr zu denken", so Stein.

Forderung an die Politik

Entlastung könnten Vertretungen durch qualifiziertes Personal bringen. Die Bertelsmann Stiftung und das Fachkräfte-Forum fordern daher, dass diese Vertretungen für alle Ausfallzeiten finanziert werden. Um die aktuelle Personalsituation in Kitas zumindest kurzfristig zu stabilisieren, müssten demnach bundesweit zusätzlich knapp 97.000 vollzeitbeschäftigte Fachkräfte für Vertretung eingestellt werden. Daher sollte laut Bertelsmann Stiftung und Fachkräfte-Forum im Kita-Qualitätsgesetz ein Standard festgehalten werden, der Vertretungen für Ausfallzeiten garantiert. Dafür brauche es jedoch genügend pädagogisch qualifiziertes Personal.

