Beschäftigte bei Premium Aerotec stimmen über die Zukunft ab Stand: 24.04.2022 14:31 Uhr Am Montag entscheiden über 1.000 Beschäftigte beim Flugzeugbauer Premium Aerotec in Varel über ihre Zukunft: Bleibt man als Tochterunternehmen bei Airbus oder nimmt man das Angebot eines Investors an?

Airbus garantiert bei seinem Tochter-Unternehmen in Varel 1.000 Vollzeit-Arbeitsplätze bis 2030. Betriebsbedingte Kündigungen seien bis dahin ausgeschlossen, heißt es. Die Alternative wäre der mögliche neue Investor, der Autozulieferer Mubea. Mubea hat angekündigt, in Varel die Arbeitsplätze bis 2025 auf insgesamt 1.450 aufzustocken und eine Beschäftigungsgarantie bis ins Jahr 2033 in Aussicht gestellt.

Verkauf nur mit Zustimmung der IG Metall

Auf mehreren Betriebsversammlungen sind beide Konzepte bereits vorgestellt und diskutiert worden. Nach dem Tarifabschluss über die künftige Struktur von Airbus und Premium Aerotoec wäre ein Verkauf des Werkes allerdings nur mit Zustimmung der IG Metall möglich.

