Bersenbrück: Caritas setzt Schnelltests in Seniorenheim ein Stand: 12.11.2020 17:48 Uhr Die Caritas im Landkreis Osnabrück setzt im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Senioren- und Pflegeheimen Schnelltests ein. In Bersenbrück kamen sie heute erstmals zum Einsatz.

Im Sankt Reginenstift sowie im Seniorenheim Sankt Josef wurden am Donnerstag Mitarbeiter mit dem Verfahren auf Corona untersucht. 500 Schnelltests hat die Nordkreispflege der Caritas bislang bekommen. 4.500 weitere Schnelltests sind bestellt. Ein Ergebnis gibt es bereits nach 15 Minuten. Genutzt werden können die Tests etwa für Besucher und Bewohner. Vorrangig sollen aber die Mitarbeiter getestet werden, sagt Geschäftsführer Rudolf Fissmann.

Wöchentliche Tests geplant

"Die Testung der Mitarbeiter ist deswegen besonders wichtig, weil sie ihre Unsicherheit beseitigen möchten. Denn Mitarbeiter, die unsicher sind, ob sie infiziert sind, oder nicht infiziert sind, haben Angst. Und mit Angst zur Arbeit zu gehen, dass will keiner", sagt Fissmann. Außerdem sollten mit der Methode Infizierte frühzeitig entdeckt werden, um Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Weil die Tests nur eine Momentaufnahme sind, sollen sie wöchentlich wiederholt werden.

Kassen sollen Kosten übernehmen

Damit setzt die Caritas im Landkreis Osnabrück, die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im vergangenen Monat angekündigte Teststrategie um. Er hatte angekündigt, dass die Krankenkassen die Kosten für diese Tests übernehmen.

Während der ersten Corona-Welle in diesem Frühjahr hatte es auch in Pflegeheimen im Landkreis Osnabrück teilweise verheerende Ausbrüche in Seniorenheimen gegeben. In einer Einrichtung in Bramsche starben 25 Menschen an den Folgen der Virusinfektion.

