Bernd Althusmann führt die Landesliste der CDU an Stand: 21.05.2022 14:20 Uhr Die CDU in Niedersachsen hat am Sonnabend die Liste ihrer Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl aufgestellt. Erstmals wurde die Liste paritätisch besetzt - zumindest teilweise.

Rund viereinhalb Monate vor der Landtagswahl in Niedersachsen hat die CDU ihre Kandidatenliste beschlossen. Erstmals wurden dabei die ersten 62 Plätze abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt. Die 120 Delegierten der Landesvertreterversammlung stimmten am Sonnabend in Bad Nenndorf mit 96 Prozent der 87 Kandidaten umfassenden Liste zu, die von CDU-Chef und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann als Spitzenkandidat angeführt wird. Auf Platz zwei steht Agrarministerin Barbara Otte-Kinast.

Althusmann: "Zuversichtlich, dass wir gewinnen"

"Nach zehn Jahren braucht Niedersachsen dringend einen Führungswechsel", sagte Althusmann. "Wir sind zuversichtlich, dass wir gewinnen." Unter den 87 Direktkandidatinnen und -kandidaten der CDU sind 31 Frauen, 56 Männer und insgesamt 17 Bewerber aus den Reihen der Jungen Union. Im Landesparlament in Hannover sind die Christdemokraten derzeit mit 50 Abgeordneten vertreten. Die CDU wurde bei der Wahl 2017 zweitstärkste Kraft und regiert seitdem mit der SPD zusammen.

Landtagswahl am 9. Oktober

Der neue Landtag wird am 9. Oktober gewählt. Erklärtes Ziel von CDU-Herausforderer Althusmann ist es, Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) abzulösen. Nach den gewonnenen Wahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein erhofft sich die CDU in Niedersachsen Rückenwind für ihren Wahlkampf.

