Bergung der "Verity": Spürhunde finden weitere Leichtenteile Stand: 12.09.2024 21:11 Uhr Nach der Bergung des in der Nordsee gesunkenen Frachters "Verity" sind im Wrack menschliche Überreste gefunden worden. Spürhunde entdeckten laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) die Leichenteile.

Bezüglich der Identifizierung stehen die niederländischen Behörden in engem Kontakt mit der Bundespolizei See. Die Identität des Toten sei noch nicht geklärt, es sei aber sicher, dass es sich um einen der drei noch vermissten Männer handele, teilte die WSV am Donnerstag mit. Damit bleiben noch zwei Personen vermisst.

Sperrgebiet aufgehoben, Untersuchungen an Unfallstelle abgeschlossen

Nach der Bergung der zwei "Verity"-Wrackteile in der vergangenen Woche wurden diese nach Rotterdam in eine Werft gebracht. Dort sollen sie verschrottet werden. Die Aufräumarbeiten an der Wrackstelle seien abgeschlossen, so die WSV. Beendet seien auch die Untersuchungen und Peilungen an der Unfallstelle zwischen den Ostfriesischen Inseln und Helgoland. Das Sperrgebiet ist laut WSV aufgehoben und die Unfallstelle wieder für die Schifffahrt freigegeben.