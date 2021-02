Belm: 14 geimpfte Seniorenheim-Bewohner positiv getestet Stand: 07.02.2021 16:31 Uhr In einem Senioren- und Pflegeheim in Belm (Landkreis Osnabrück) ist die britische Corona-Variante ausgebrochen, obwohl sämtliche Bewohner bereits geimpft waren.

Bei 14 Senioren sei die Coronavirus-Variante B 1.1.7. nachgewiesen worden. Alle Bewohner waren am 25. Januar zum zweiten Mal geimpft worden. Das bestätigte Kreissprecher Burkhard Riepenhoff am Sonntag dem NDR in Niedersachsen. Das Heim, alle Mitarbeitenden und deren Familien wurden unter Quarantäne gestellt. Bisher gebe es nur asymptomatische oder leichte Verläufe der Erkrankung bei den Bewohnern, was eine positive Wirkung der Impfung sein könne, vermutet Riepenhoff.

Seit Freitagabend liegt der Befund vor

Geimpft worden sei mit dem Produkt von Biontech/Pfizer. Wann sich die Bewohner genau infiziert haben, sei unklar. Aufgefallen sei der positive Befund bei den täglichen Schnelltests der Mitarbeitenden am 2. Februar, als ein Test positiv auf die bekannte Covid-19-Virusvariante ausgefallen war. Daraufhin wurden alle Bewohner und die gesamte Belegschaft getestet. Bei der kompletten Testung und der Typisierung der Viren seien dann bis Freitagabend 14 Fälle der britischen Variante nachgewiesen worden, so Riepenhoff. Fünf der Mitarbeiter wohnen in Nachbarkreisen, daher habe der Landkreis Osnabrück die dortigen Gesundheitsämter über die Quarantäne informiert.

