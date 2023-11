Stand: 02.11.2023 09:51 Uhr Behrens und Krach besuchen heute Gedenkstätte in Ahlem

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens und Regionspräsident Steffen Krach (beide SPD) wollen heute die Gedenkstätte Ahlem in Hannover besuchen. Unbekannte haben an dem Mahnmal am vergangenen Wochenende Dutzende volksverhetzende Aufkleber angebracht. Vor Ort erwartet werden auch der Präsident des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, Michael Fürst, und die Chefin der Liberalen Jüdischen Gemeinden Niedersachsen, Rebecca Seidler. Geplant sind unter anderem Gespräche mit Mitarbeitenden der Gedenkstätte. Die Aufkleber sind mittlerweile von der Polizei entfernt worden, die Ermittlungen laufen.

