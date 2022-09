Behrens stellt Niedersachsens Corona-Fahrplan für Winter vor Stand: 20.09.2022 09:12 Uhr Die niedersächsische Landesregierung erläutert heute ihre Strategie für den dritten Pandemie-Herbst und -Winter. NDR.de streamt die Pressekonferenz mit Gesundheitsministerin Behrens ab 13.30 Uhr live.

Eine aktualisierte Corona-Verordnung gibt es laut Sozialministerium bislang nicht. Daniela Behrens (SPD) werde den Stand der Planungen erläutern. Vor Kurzem blickte die Ministerin "vorsichtig optimistisch" auf die kommenden Monate. Sollte sich keine wesentlich gefährlichere Virusvariante als Omikron durchsetzen, "dann werden wir in Niedersachsen möglicherweise sogar mit den derzeit geltenden Basisschutzmaßnahmen auskommen", hieß es.

AUDIO: Neues Infektionsschutzgesetz: Maßnahmen für den Herbst (08.09.2022) (7 Min) Neues Infektionsschutzgesetz: Maßnahmen für den Herbst (08.09.2022) (7 Min)

Bundesweite Maskenpflicht in Zügen und Praxen

Das neue Infektionsschutzgesetz, das auch den Rahmen für die Maßnahmen der Bundesländer setzt, hat am Freitag den Bundesrat passiert. Zu den zentralen Regeln, die vom 1. Oktober bis 7. April 2023 gelten werden, gehört eine bundesweite Maskenpflicht in Fernzügen, Kliniken und Arztpraxen. In Flugzeugen soll diese Pflicht entfallen. Die Länder können auch in Restaurants und anderen Innenräumen wieder das Tragen von Masken vorgeben. Lockdowns, Betriebs- oder Schulschließungen soll es nicht mehr geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.09.2022 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Infektion Coronavirus