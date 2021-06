Behrens appelliert: "Erst impfen, dann die Ferien genießen" Stand: 29.06.2021 13:53 Uhr Vor Urlaubszeit und Sommerferien will das Land Niedersachsen bei den Corona-Impfungen aufs Tempo drücken. Möglich machen sollen das große Impfstofflieferungen aller zugelassenen Hersteller.

Das Motto laute nun: "Erst impfen, dann die Ferien genießen", sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in der Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs. Zu Beginn der Ferien seien deshalb Aktionen geplant, um möglichst viele Menschen zu erreichen. "Wir können versprechen, dass jeder, der im Juli einen Termin haben will, auch einen haben kann", sagte Behrens weiter. Ziel sei es - auch angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante - bis zum Herbst einen möglichst hohen Schutz der Bevölkerung zu erreichen.

1,3 Millionen Impfdosen für Juli angekündigt

Zurzeit stünden rund 155.000 Menschen auf den Wartelisten der Impfzentren. Angesichts von wöchentlich rund 200.000 Impfungen werde diese - rein rechnerisch - in einer Woche abgearbeitet sein. Im Juli erwarte die Landesregierung allein für die Impfzentren 1,3 Millionen Impfdosen vom Bund. Darunter seien Vakzine aller in Deutschland zugelassenen Hersteller, auch das nur einmal zu verimpfende von Johnson & Johnson. Angesichts der Mengen rechnet Behrens Ende Juli mit einer Erstimpf-Quote von 74 Prozent, bei den Zweitimpfungen dürften es laut Behrens 50 Prozent sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 29.06.2021 | 19:30 Uhr