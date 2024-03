Behindertensportler des Jahres 2024: Gala in Hannover

Stand: 14.03.2024 08:20 Uhr

Auch in diesem Jahr konnte wieder über den Behindertensportler oder die Behindertensportlerin des Jahres abgestimmt werden. Am Freitag wird bei einer Gala in Hannover verkündet, wer die Wahl gewonnen hat.