Beginn der Sommerferien: Auf diesen Autobahnen gibt es Stau Stand: 05.07.2023 07:20 Uhr Nach Nordrhein-Westfalen starten Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt in die Sommerferien. Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, braucht auf den Autobahnen im Norden viel Geduld.

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) rechnet mit zahlreichen Staus in alle Richtungen - vor allem am Wochenende: Die massivsten Verkehrsbehinderungen seien am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag zu erwarten. Denn dann beginnen auch in Sachsen, Thüringen sowie Frankreich und Teilen der Niederlande die Ferien.

ADAC rät: Am besten vor dem Wochenende fahren

Zusätzlich sorgen Urlauberinnen und Urlauber aus Skandinavien für Betrieb auf den Reiserouten - sowie Reisende aus Nordrhein-Westfalen, wo die Sommerferien bereits zur Hälfte vorbei sind. Deshalb sei bereits mit vielen Heimkehrern zu rechnen, so der ADAC. In Richtung Meer, Berge und in den Süden seien zudem am Wochenende auch Tagesausflügler sowie Reisende unterwegs, die nicht an Ferientermine gebunden sind. Wer flexibel ist, sollte laut ADAC auf ruhigere Routen ausweichen oder am besten den Reisetag verlegen. Geeignete Tage zum Losfahren seien heute und morgen, hieß es.

Zusätzliches Lkw-Fahrverbot soll entlasten

Laut ADAC könnte in Sachen Staus das Vorjahresniveau sogar überschritten werden. "Schon an Ostern und Pfingsten war sehr viel mehr los auf den Straßen als 2022 oder davor", sagte eine ADAC-Verkehrsexpertin. An den Wochenenden der Sommerferien 2022 seien demnach 38.351 Staus in Deutschland gezählt worden. Und auch in diesem Jahr müssten Reisende vor allem auf den Zufahrtsstraßen in die Berge, an die Seenlandschaften sowie zu den Küsten mit längeren Fahrzeiten rechnen. Zumindest etwas Entspannung erhofft sich der ADAC durch das zusätzliche Lkw-Ferienfahrverbot, das bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr gilt.

Stauprognose des ADAC: Hier kann es im Norden voll werden

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A 1 Dortmund - Bremen - Lübeck

A 2 Dortmund - Hannover

A 7 Hamburg - Flensburg

A 7 Hamburg - Hannover

A 24 Berlin - Hamburg

A 31 Bottrop - Emden

Die staureichsten Wochenenden laut ADAC

14./16. Juli

21./23. Juli

28./30. Juli

4./6. August

11./13. August

25./27. August

8./10. September

Mit dem Flieger in den Urlaub? Neues System am Airport Hannover

Doch auch wer nicht mit dem Auto, sondern etwa mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegt, könnte wieder mit Problemen konfrontiert sein und gestresst am Urlaubsort ankommen. So kam es im vergangenen Jahr an vielen Flughäfen zu langen Wartezeiten und vermissten Koffern. Der Flughafen Hannover hat deswegen beispielweise ein neues System eingeführt, das zu weniger Wartezeit für die Reisenden führen soll. Der Praxistest in der Ferienzeit steht allerdings noch aus.

