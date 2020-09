Stand: 14.09.2020 18:43 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bedrohte Nutztiere: Zoos starten Zuchtprojekt

Bei bedrohten Tierarten denken die Menschen meistens an Sibirische Tiger, Pandas oder Orang-Utan. Doch auch hierzulande sind sogenannte Nutztiere vom Aussterben bedroht. Deshalb haben jetzt 56 Tierparks, die Mitglied im Verband der Zoologischen Gärten sind, ein neues Artenschutzprojekt gestartet, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Neben dem Zoo Hannover beteiligt sich auch der Tierpark in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim).

Alte Rassen sollen nachgezüchtet werden

Hannovers Zoo-Chef Andreas Casdorff ist stolz auf seine einheimischen Tiere. Fast zwei Drittel der alten Nutztierenrassen seien vom Aussterben bedroht, sagt der Geschäftsführer. Bei dem vom Bundeslandwirtschaftsministerium mit 250.000 Euro geförderten Projekt sollen die bedrohten Rassen stärker als bisher nachgezüchtet werden. Der Tierpark Nordhorn setzt sich unter anderem für den Fortbestand des Bunten Bentheimer Landschweins ein. Das Projekt ist zunächst auf drei Jahre angelegt.

VIDEO: Corona Kompakt: Finanzhilfen für Zoos und Tierparks (2 Min)

Bessere Abwehrkräfte

Alte Nutztiere wie das Schwarzbunte Niederungsrind, die Thüringer Waldziege oder das Leicoma-Schwein seien genügsam, wetterhart und hätten eine bessere Immunabwehr als klassische Hochleistungsrassen, erklärte der Direktor des Tierparks Arche Warder, Kai Frölich. "Deswegen sind sie in der Lage, bei der extensiven Weidehaltung, also einer nachhaltigen und schonenden Form der Bewirtschaftung, eine Schlüsselposition einzunehmen." Der Tierpark Arche Warder ist ein Zentrum für alte Haus- und Nutztierrassen in der Gemeinde Warder bei Kiel.

Weitere Informationen Alte Rassen im Tierpark Nordhorn erleben Ein Museumsbauernhof mit Bunten Bentheimer Schweinen und Landschafen, aber auch Bisons und Schimpansen: Der Tierpark Nordhorn im Südwesten Niedersachsens steht für Vielfalt. mehr Aussterben des Bentheimer Schweins abgewendet? Für das Bentheimer Schwein gibt es wieder eine Zukunft: Der Zuchtverein für die vom Aussterben bedrohte Tierrasse aus Nordhorn hat im vergangenen Jahr 45 neue Mitglieder gewonnen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.09.2020 | 17:00 Uhr