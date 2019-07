Stand: 06.07.2019 08:28 Uhr

Baustellen und Ferienbeginn: Staus auf A7 erwartet

Nach dem Ferienbeginn in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt dürfte es wieder eng werden auf den Autobahnen im Norden. An diesem Wochenende wird ein enormes Verkehrsaufkommen erwartet. Der ADAC rechnet heute mit Staus rund um Bremen, Hannover, Osnabrück und Hamburg. Besonders betroffen sei die A7 Richtung Norden. Ein wenig Erleichterung könnte das Lkw-Ferienfahrverbot bringen. Es gilt bis Ende August deutschlandweit auf besonders stauanfälligen Autobahnabschnitten und Bundesstraßen - jeden Sonnabend von 7 bis 20 Uhr.

Mehrere Dauerbaustellen auf der A7

Voll wird es zu beliebten Reisezeiten aller Voraussicht nach dennoch. Auf der A7 folgt zwischen Göttingen und Soltau in diesem Sommer eine Dauerbaustelle auf die nächste. Besonders zwischen der Anschlussstelle Hannover-Nord und Walsrode sei dauerhaft mit starken Behinderungen zu rechnen, so die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen. Die A27 zwischen Verden und Achim gehört ebenfalls zu den Sorgenkindern der VMZ. Auch rund um das Dreieck Salzgitter und auf dem Teilstück zwischen Seesen und Nörten-Hardenberg werde es an diesem Wochenende nur langsam vorangehen. Die größte Belastung erwarten die Verkehrsexperten an diesem Wochenende und Mitte Juli, wenn Nordrhein-Westfalen in die Ferien startet.

Vollsperrung auf der A1

Weitere Engpässe und lange Wartezeiten sagen die Experten für die A31 zwischen Leer und Emden in Richtung Nordseeküste sowie weiter südlich zwischen Geeste und Meppen voraus. Gleiches gilt für die A1 zwischen Bramsche und Holdorf und das Lotter Kreuz. Dort wird die A1 ab Freitagabend für Brückenbau-Arbeiten voll gesperrt - und zwar in beiden Fahrtrichtungen. Die Bauarbeiten enden am Montagmorgen.

Pistorius wünscht sich mehr Respekt

Verkehrsclubs und die VMZ raten, die Fahrt in die Ferien am frühen Morgen oder am späten Nachmittag zu beginnen, wenn die Autobahnen etwas leerer seien. Die gewonnene Zeit lasse sich besser am Meer verbringen als vorher stundenlang im Stau zu stehen, so ein VMZ-Sprecher. Unterdessen hat Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) Verkehrsteilnehmer am Mittwoch bei einem Besuch der Raststätte Allertal-West zu rücksichtsvollem Verhalten aufgefordert. "Mehr Respekt im Straßenverkehr" heißt die Kampagne. Es gebe viele Baustellen, da müssten alle aufeinander aufpassen, so der Minister.

