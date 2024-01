Bauernproteste in Niedersachsen: Heute weitere Aktionen geplant Stand: 26.01.2024 06:24 Uhr Die Proteste der Bauern reißen nicht ab. Auch heute sind in Niedersachsen vielerorts Aktionen geplant. Unter anderem wollen sich Landwirte gut sichtbar auf Brücken positionieren.

Zu dem sogenannten Brückentag hatte das niedersächsische Landvolk aufgerufen. Geplant ist der sichtbare Protest etwa auf Brücken über der A1 bei Bockel und Elsdorf im Landkreis Rotenburg und auch weiter südlich in den Landkreisen Diepholz, Vechta und Cloppenburg. In der Region Hannover wollen sich Landwirte mit ihren Traktoren auf Brücken über Bundesstraßen und die Autobahn 2 stellen. Auch im Süden von Niedersachsen soll es derartige Aktionen geben: Dort wollen Bauern alle Brücken, die über die A7 führen, mit Fahrzeugen besetzen und ausleuchten. Die ersten Aktionen sollen am Morgen starten. Bereits am Donnerstagabend positionierten sich nach NDR Informationen vereinzelt Landwirte mit ihren Fahrzeugen auf Brücken - etwa über der A7 Richtung Hildesheim.

Landvolkpräsident: Proteste der Bauern noch nicht vorbei

Anders als bei der vergangenen Aktionswoche der Bauern soll es bei den jetzigen Vorhaben nicht um Blockaden gehen. Das machte Niedersachsens Landvolkpräsident Holger Hennies deutlich. Der Begriff "Brückentag" zeige aber, "dass wir noch nicht am Ende unsere Kundgebungen angelangt sind". In der kommenden Woche wollen Bundestag und Bundesrat abschließend über den Haushalt 2024 abstimmen. "Bis dahin bleibt Zeit für uns, weiterhin für unsere Forderung nach Rücknahme der schrittweisen Steuererhöhung für Agrardiesel einzutreten", so Hennies.

